Comercio al menudeo crece en San Luis: Inegi

El comercio al menudeo en San Luis Potosí registró un incremento anual en ventas, empleo y remuneraciones durante noviembre de 2025, de acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el reporte, las ventas del comercio minorista crecieron 4.6% en comparación con noviembre de 2024. En el mismo periodo, el personal ocupado aumentó 0.8% y las remuneraciones medias reales subieron 2.6%.

La EMEC ofrece información sobre el comportamiento del comercio interior en el país y distingue entre empresas dedicadas al comercio al por mayor y al por menor. En el caso de San Luis Potosí, los datos muestran un comportamiento diferenciado entre ambos sectores.

Mientras el comercio al menudeo presentó variaciones positivas, el comercio al por mayor registró una caída anual de 4.6% en sus ingresos, así como una disminución de 0.6% en las remuneraciones al personal.

El informe corresponde al periodo de noviembre de 2024 a noviembre de 2025 y forma parte del seguimiento mensual que realiza el Inegi sobre la actividad comercial en las entidades federativas.