VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

SLP

Comercio al menudeo crece en San Luis: Inegi

Inegi reporta alza en ventas y empleo en noviembre de 2025.

Por Redacción

Enero 25, 2026 10:42 a.m.
A
Comercio al menudeo crece en San Luis: Inegi

El comercio al menudeo en San Luis Potosí registró un incremento anual en ventas, empleo y remuneraciones durante noviembre de 2025, de acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el reporte, las ventas del comercio minorista crecieron 4.6% en comparación con noviembre de 2024. En el mismo periodo, el personal ocupado aumentó 0.8% y las remuneraciones medias reales subieron 2.6%.

La EMEC ofrece información sobre el comportamiento del comercio interior en el país y distingue entre empresas dedicadas al comercio al por mayor y al por menor. En el caso de San Luis Potosí, los datos muestran un comportamiento diferenciado entre ambos sectores.

Mientras el comercio al menudeo presentó variaciones positivas, el comercio al por mayor registró una caída anual de 4.6% en sus ingresos, así como una disminución de 0.6% en las remuneraciones al personal.

Baja percepción de inseguridad en la capital

64% de los adultos en la ciudad aún se siente inseguro, según la ENSU del Inegi.

El informe corresponde al periodo de noviembre de 2024 a noviembre de 2025 y forma parte del seguimiento mensual que realiza el Inegi sobre la actividad comercial en las entidades federativas.

