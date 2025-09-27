Comercio no ve motivo de alarma tras ataque en antro de Carranza

El director de Comercio del Ayuntamiento capitalino, Ángel de la Vega Pineda, informó que se reforzaron los operativos de supervisión en antros y centros nocturnos de la ciudad, tras los hechos ocurridos en avenida Carranza.

"El protocolo es cerrar, parar el problema, y permitir que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones. En este caso, al no mostrar licencia, procedimos a la clausura", señaló.

De la Vega aclaró que los incidentes recientes no representan un riesgo generalizado para la vida nocturna en la capital. "Yo creo que no debemos preocuparnos. Hay que estar alertas, desde luego, pero no es motivo de alarma", dijo.

El director subrayó que actualmente más de mil establecimientos cuentan con permisos para venta y consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad, entre restaurantes, bares, discotecas, casinos y centros de entretenimiento, aunque destacó que el catálogo municipal no contempla la categoría de "antro" como tal.

En cuanto a la regulación, explicó que en los últimos años se han intensificado los procesos de clausura a negocios irregulares, pero también se ha facilitado la tramitación de licencias gracias a la mesa colegiada y acuerdos administrativos, lo que ha permitido que la mayoría de los comercios estén hoy regularizados.

Respecto a los horarios de cierre, De la Vega recordó que estos varían según el tipo de establecimiento, con límites entre la medianoche y las 2:00 de la mañana, aunque en ocasiones se aplica una tolerancia de media hora con el fin de escalonar las salidas y evitar conflictos en la vía pública.

Finalmente, reiteró que los operativos se realizan de la mano con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con especial atención en los horarios nocturnos, considerados de mayor riesgo.