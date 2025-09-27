Urge diputada a reanudar trasplantes en el Hospital Central

La diputada Frinné Azuara, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, exigió acelerar los trámites para reanudar los trasplantes en el Hospital Central, tras la manifestación de pacientes renales que denunciaron que permanece cerrado desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

Las y los afectados señalaron que el gobierno estatal había prometido reabrir la agenda en noviembre pasado, pero aún no se ha cumplido.

La legisladora explicó que los retrasos se deben a la transición del hospital a los servicios federalizados, un proceso que implicó un cambio en la denominación del origen de los servicios, conocidas como CLUES a nivel nacional.

Esta modificación provocó que la licencia del hospital para realizar trasplantes dejara de ser válida, por lo que se presentó una nueva solicitud ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que aún se encuentra en trámite.

Aseguró que la Comisión de Salud dará seguimiento puntual para que el hospital pueda reanudar lo antes posible las cirugías, consideradas urgentes para los pacientes.

Además, la diputada anunció que presentará un exhorto al gobierno federal para ampliar el presupuesto destinado al hospital, para garantizar la disponibilidad de vacunas y medicamentos.