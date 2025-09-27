El IMSS, la instancia con más quejas en la CEDH

Los hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (IMSS) son las instancias donde más se concentran las quejas ciudadanas recibidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), reconoció la titular del organismo, Giovanna Argüelles Moreno.

Muchos de estos casos son posteriormente canalizados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que refleja la coordinación entre los niveles estatal y federal en la atención de violaciones a los derechos fundamentales.

Argüelles Moreno destacó que este tipo de quejas evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión y la capacitación del personal en los servicios de salud, así como de ofrecer mecanismos de atención más ágiles y efectivos para la ciudadanía.

Dijo que , además del seguimiento a quejas, la CEDH trabaja en proyectos de fortalecimiento institucional, como la creación de un centro de atención y unidad de primer contacto, que permitirá brindar orientación inmediata y de calidad a quienes se acerquen a presentar sus denuncias.

La intención, explicó la titular, es mejorar la eficiencia y el acompañamiento desde el primer momento, garantizando que los derechos de los ciudadanos sean respetados.