Cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra; podrá observarse desde México

Este viernes, el cometa 3I/ATLAS pasará por su punto más cercano a la Tierra, ofreciendo una experiencia única para los amantes de la astronomía. Este viajero cósmico podrá observarse desde cualquier punto del territorio mexicano con telescopio y su paso por el planeta no representa un peligro para la vida humana.

Desde teorías sobre vida alienígena hasta rumores sobre el fin del mundo, el cometa ha estado rodeado de especulación. Se trata de un objeto conformado por un pequeño núcleo helado, una coma rica en dióxido de carbono, ráfagas de vapor de agua y una rara anticola. Tras semanas de atención mediática y científica, el astro se prepara para despedirse de esta región del espacio y continuar su viaje por la oscuridad infinita.

Este cometa es el tercer objeto interestelar descubierto, de acuerdo con la NASA, lo que lo convierte en un visitante extraordinario para la comunidad científica. Gracias a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital, los investigadores confirmaron que se trata de un cuerpo proveniente de fuera del sistema solar, lo que provocó conmoción y curiosidad a nivel mundial.

El objeto fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el telescopio del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS), ubicado en Río Hurtado, Chile. Tras su identificación, fue nombrado oficialmente como 3I/ATLAS y desde entonces ha sido estudiado desde distintas perspectivas científicas.

Imagen del cometa 3I/ATLAS.

¿Cómo ver el cometa en su máximo esplendor?

Para observar este viajero interestelar desde México es recomendable prepararse con anticipación y considerar algunas medidas básicas antes y durante la observación.

Antes de tu observación:

Verifica las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad o la lluvia pueden impedir la visibilidad.

Permite que tus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 a 30 minutos.

Busca un lugar alto y oscuro, lejos de la contaminación lumínica, edificios o árboles, con vista despejada hacia el horizonte este.

Durante la observación:

Identifica el cuerpo celeste buscando una apariencia difusa de tono verde, no estelar, aproximadamente dos horas antes del amanecer, en dirección a la constelación de Leo, debajo de la estrella Regulus.

Utiliza herramientas ópticas, ya que el cometa no será visible a simple vista. Se recomienda un telescopio de al menos 200 mm (8 pulgadas) de apertura.

Apóyate en aplicaciones de astronomía como SkySafari, Star Walk 2, NASA TV o DW, donde incluso habrá transmisiones en vivo del evento.

Finalmente, el cometa pasará a 270 millones de kilómetros de la Tierra, casi el doble de la distancia entre el planeta y el Sol. Será visible hasta la primavera boreal de 2026, aunque su brillo irá disminuyendo conforme avance y salga definitivamente del sistema solar.