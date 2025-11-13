Comisión avala delitos de IA en fast track y con voto dividido

El Congreso de San Luis Potosí incorporó tres nuevos delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial (IA) al Código Penal estatal. La Comisión Primera de Justicia aprobó el dictamen con cinco votos a favor, una abstención y uno en contra, apenas una semana después de que el diputado Héctor Serrano Cortés presentara la iniciativa.

La reforma busca regular el uso indebido de herramientas digitales capaces de generar imágenes, audios y videos hiperrealistas (deepfakes) que imitan la voz, gestos y apariencia de personas reales sin su consentimiento. Legisladores coincidieron en que este tipo de contenidos puede afectar la reputación, seguridad y vida privada de las personas, y que hasta ahora existía un vacío legal para proteger la identidad digital.

Con la aprobación, el Código Penal incorpora el artículo 187 Ter, que establece penas de hasta tres años de prisiónpara quienes utilicen sin autorización la imagen o la voz de alguien mediante IA. También se añaden disposiciones que sancionan la difusión intencional de desinformación y la manipulación institucional con contenidos falsos.

La norma contempla excepciones para materiales con fines periodísticos, académicos, artísticos, paródicos o de crítica política, siempre que no exista intención de causar daño.

Durante el debate, legisladores del PT y PVEM destacaron la relevancia de la medida. El morenista Carlos Arreola Mallol señaló que pocos estados han legislado en la materia y consideró que la reforma brinda herramientas a la Fiscalía para sancionar fraudes y usos indebidos de la tecnología.

Arreola respalda dictamen sobre IA.

En contraste, la diputada Gabriela López Torres (Morena) se abstuvo, al advertir que la carga de la prueba podría recaer en los creadores de contenido, lo que afectaría la labor periodística.

Gabriela López se abstiene en dictamen de IA.

Por su parte, Héctor Serrano aseguró que se respetó la libertad de expresión y agradeció las aportaciones de periodistas en la discusión previa. El panista Rubén Guajardo Barrera votó en contra, al cuestionar la rapidez del proceso y solicitar mayor participación técnica de la Fiscalía y del Poder Judicial, dado que se trata de una materia penal con poca referencia comparada.

Serrano sostiene que la iniciativa de IA "respeta la libertad de expresión".

