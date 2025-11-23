Cómo pegará el megabloqueo del lunes en San Luis Potosí

El megabloqueo nacional convocado por organizaciones de campesinos y transportistas arrancará oficialmente a las 08:00 horas de este lunes 24 de noviembre, aunque en San Luis Potosí se prevén movilizaciones desde la madrugada en los accesos carreteros con mayor flujo de carga y transporte de pasajeros.

El movimiento forma parte de una protesta coordinada en más de 20 estados del país, con cierres en corredores nacionales como México–Toluca, México–Querétaro, México–Pachuca, México–Puebla y México–Cuernavaca. A nivel federal, los grupos participantes —entre ellos el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas— han advertido que los bloqueos podrían tener duración indefinida si no hay respuesta del gobierno.

En territorio potosino, los puntos de mayor impacto serían la carretera 57, tanto hacia Querétaro como hacia Matehuala; la ruta SLP–Rioverde; y la SLP–Zacatecas, especialmente en los accesos a Villa de Ramos y Moctezuma.

También se anticipan cierres intermitentes en entradas y salidas de la Zona Industrial, donde el flujo de tráileres y transporte de personal es más alto. En la región Media y la Huasteca podría haber afectaciones en accesos a Ciudad del Maíz y zonas productoras de limón, donde agricultores demandan ajustes en precios de garantía.

Las protestas se articulan en torno a una agenda que incluye seguridad en carreteras, revisión de delitos como extorsión y corrupción policiaca; la exigencia de que los granos queden fuera de revisiones del T-MEC; la creación de una banca de desarrollo específica para el campo; publicación de precios de garantía; y reclamos a disposiciones de la Ley de Aguas. En el caso del transporte, los manifestantes piden mejores condiciones laborales y tarifas de combustible diferenciadas.

Afectaciones previstas en carreteras potosinas

Las autoridades locales anticipan afectaciones prolongadas en los principales corredores del estado, interrupción de rutas de carga y posibles retrasos en traslados urbanos vinculados a la Zona Industrial. Se recomienda a la población evitar viajes tempranos, programar trayectos alternos y mantenerse atenta a los reportes sobre cierres en tiempo real.