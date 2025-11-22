logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Bloqueos no solucionan los conflictos: Claudia

Por El Universal

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Bloqueos no solucionan los conflictos: Claudia

Ciudad de México.- Ante el anuncio de un megaparo que anunciaron transportistas y productores del campo en distintos puntos del país para el próximo 24 de noviembre, el gobierno de México señaló que no es con bloqueos como se pueden solucionar los conflictos.

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en su mañanera de ese 21 de noviembre que “hay diálogo” con los distintos sectores, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacaron que han tenido diversas mesas de trabajo con los productores y los agricultores de México “en la búsqueda de solución a sus demandas”.

“Reiteramos que la vía del diálogo es la mejor solución para atender y resolver los problemas. No es con bloqueos, que afectan a la ciudadanía, ni poniendo por delante intereses partidistas, como se pueden solucionar los conflictos”, expresaron la Segob y la Sader conjuntamente.

Sobre los transportistas, la Secretaría de Gobernación informó que mantiene constantes encuentros con las diversas agrupaciones nacionales y locales, así como las distintas dependencias del Gobierno federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Esto, “para poder coadyuvar en la seguridad en carreteras y facilitar los trámites en áreas competentes y en coordinación con las entidades federativa”.

“Existe el compromiso de escuchar y atender cada uno de los temas que tienen, tanto los productores agrícolas como los transportistas del país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Contienen avance del GBG en norte
Contienen avance del GBG en norte

Contienen avance del GBG en norte

SLP

EFE

Se han invertido 114 mdd en la lucha contra la plaga

“Blindan” BCS por la violencia
“Blindan” BCS por la violencia

“Blindan” BCS por la violencia

SLP

El Universal

Células de inteligencia federal y la Marina refuerzan la seguridad ante recientes hechos

Paran las labores en hospital de Guerrero
Paran las labores en hospital de Guerrero

Paran las labores en hospital de Guerrero

SLP

El Universal

Niegan a Duarte la libertad anticipada
Niegan a Duarte la libertad anticipada

Niegan a Duarte la libertad anticipada

SLP

El Universal