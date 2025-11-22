Bloqueos no solucionan los conflictos: Claudia

Ciudad de México.- Ante el anuncio de un megaparo que anunciaron transportistas y productores del campo en distintos puntos del país para el próximo 24 de noviembre, el gobierno de México señaló que no es con bloqueos como se pueden solucionar los conflictos.

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en su mañanera de ese 21 de noviembre que “hay diálogo” con los distintos sectores, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacaron que han tenido diversas mesas de trabajo con los productores y los agricultores de México “en la búsqueda de solución a sus demandas”.

“Reiteramos que la vía del diálogo es la mejor solución para atender y resolver los problemas. No es con bloqueos, que afectan a la ciudadanía, ni poniendo por delante intereses partidistas, como se pueden solucionar los conflictos”, expresaron la Segob y la Sader conjuntamente.

Sobre los transportistas, la Secretaría de Gobernación informó que mantiene constantes encuentros con las diversas agrupaciones nacionales y locales, así como las distintas dependencias del Gobierno federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esto, “para poder coadyuvar en la seguridad en carreteras y facilitar los trámites en áreas competentes y en coordinación con las entidades federativa”.

“Existe el compromiso de escuchar y atender cada uno de los temas que tienen, tanto los productores agrícolas como los transportistas del país.