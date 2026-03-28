¿Cómo prevenir incendios en casa si te vas en Semana Santa?

Con la llegada de Semana Santa, el H. Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí llamó a la población a extremar precauciones en los hogares para prevenir incendios provocados por aparatos eléctricos que permanecen conectados.

El comandante Adolfo Duque Benavente señaló que este tipo de incidentes es frecuente cuando las familias abandonan sus viviendas durante el periodo vacacional y dejan dispositivos electrónicos encendidos. Según explicó, los cortocircuitos que se derivan de estas situaciones pueden desencadenar incendios que, en muchos casos, se detectan demasiado tarde.

El jefe de la corporación destacó que la falta de comunicación con vecinos aumenta el riesgo, ya que ellos podrían alertar sobre humo o movimientos inusuales en la vivienda. Como ejemplo, recordó un incidente reciente en la colonia San Francisco, en Soledad de Graciano Sánchez, donde se reportó la presencia de personas dentro de un domicilio, pero finalmente se confirmó que la casa estaba vacía.

Para reducir riesgos, Duque Benavente recomendó revisar las instalaciones eléctricas antes de salir, desconectar todos los aparatos electrónicos, cerrar el tanque de gas y notificar a personas de confianza sobre la ausencia.

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El comandante puntualizó que, aunque durante Semana Santa también se incrementan servicios por accidentes viales o rescates en cuerpos de agua, los incendios domésticos por descuidos siguen siendo un peligro constante que puede prevenirse con medidas sencillas.

"Los accidentes no nacen, los hacemos", enfatizó Duque Benavente, al reiterar el llamado a la ciudadanía para mantener precaución y evitar tragedias durante el periodo vacacional.