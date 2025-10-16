logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Complicado, suplir proveeduría asiática: Maister

Por Martín Rodríguez

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Foto: Archivo-Pulso

Foto: Archivo-Pulso

Consolidar la proveeduría local de insumos para la fabricación de vehículos, será un asunto sumamente retador, porque hoy en día las empresas compran grandes volúmenes en Asia y le sale hasta cinco veces más barato, y si las quiere reubicar en México simplemente no habrá capacidad.

Además, hay tecnologías de Corea y de China que todavía no se implementan aquí y entonces el segundo problema es la competitividad, advirtió Marek Maister, presidente del Clúster Automotriz de San Luis A.C.

Agregó que es muy difícil encontrar en México precios parecidos a los de China y eso no tiene nada que ver con una diferencia de cinco a seis por ciento, puesto que por experiencias personales, el precio de una pieza hecha en México puede ser hasta cinco veces mayor al valor asiático. 

Precisamente por eso, se necesita mitigar ese riesgo y consumir lo local de manera que a nivel masivo se haga sostenible el negocio, con productos y precios competitivos hechos aquí mismo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que habrá inversiones para asegurar la calidad y la competitividad y también las facilidades del gobierno para que estas industrias clave se ubiquen en México para, en realidad, complementar la industria automotriz. 

Las pequeñas y medianas empresas locales, lo que les falta es la capacidad de producción masiva y la calidad y eso está combinado con la inversión, porque hoy en día están haciendo muchas veces algunas piezas para la industria en un volumen bajo y con un requerimiento de calidad todavía más bajo.

También tiene que haber una forma en que un cliente principal solicite grandes volúmenes de autopartes de manera garantizada por muchos años, esa es la forma en que el negocio puede ser rentable.

 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cortázar Ruiz “atoró” mil 400 trámites: Galindo
Cortázar Ruiz “atoró” mil 400 trámites: Galindo

Cortázar Ruiz “atoró” mil 400 trámites: Galindo

SLP

Rolando Morales

Tras separación de Adrián Cortázar Ruiz, se revelan más casos de corrupción en Protección Civil según el presidente municipal.

Con amparo, mujer se hace de concesión
Con amparo, mujer se hace de concesión

Con amparo, mujer se hace de concesión

SLP

Rubén Pacheco

Urgen a crear un fondo para desastres naturales
Urgen a crear un fondo para desastres naturales

Urgen a crear un fondo para desastres naturales

SLP

Leonel Mora

Marchan vs. maestro acosador
Marchan vs. maestro acosador

Marchan vs. maestro acosador

SLP

Martín Rodríguez

Alumnos de Economía cerraron la glorieta González Bocanegra, para exigir castigo para el docente