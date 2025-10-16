Complicado, suplir proveeduría asiática

Consolidar la proveeduría local de insumos para la fabricación de vehículos, será un asunto sumamente retador, porque hoy en día las empresas compran grandes volúmenes en Asia y le sale hasta cinco veces más barato, y si las quiere reubicar en México simplemente no habrá capacidad.

Además, hay tecnologías de Corea y de China que todavía no se implementan aquí y entonces el segundo problema es la competitividad, advirtió Marek Maister, presidente del Clúster Automotriz de San Luis A.C.

Agregó que es muy difícil encontrar en México precios parecidos a los de China y eso no tiene nada que ver con una diferencia de cinco a seis por ciento, puesto que por experiencias personales, el precio de una pieza hecha en México puede ser hasta cinco veces mayor al valor asiático.

Precisamente por eso, se necesita mitigar ese riesgo y consumir lo local de manera que a nivel masivo se haga sostenible el negocio, con productos y precios competitivos hechos aquí mismo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que habrá inversiones para asegurar la calidad y la competitividad y también las facilidades del gobierno para que estas industrias clave se ubiquen en México para, en realidad, complementar la industria automotriz.

Las pequeñas y medianas empresas locales, lo que les falta es la capacidad de producción masiva y la calidad y eso está combinado con la inversión, porque hoy en día están haciendo muchas veces algunas piezas para la industria en un volumen bajo y con un requerimiento de calidad todavía más bajo.

También tiene que haber una forma en que un cliente principal solicite grandes volúmenes de autopartes de manera garantizada por muchos años, esa es la forma en que el negocio puede ser rentable.

NNNNNN