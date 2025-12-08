Comunidades de la Huasteca acuerdan agenda contra el 'fracking'

El colectivo Colectivo Jól Dhut' - Timél Ja' informó que autoridades comunitarias, consejeros indígenas, organizaciones civiles y habitantes de distintas localidades de la Huasteca potosina participaron este sábado 6 de diciembre en el Foro Regional contra el Fracking, donde se definió una agenda común para frenar la fracturación hidráulica en la región.

Durante la asamblea, representantes de los pueblos náhuatl y tenek reafirmaron su rechazo a la práctica del fracking, al señalar que representa riesgos para los mantos acuíferos, el medio ambiente y la salud de las comunidades. El encuentro, realizado en la localidad de La Herradura, reunió a delegaciones de varios municipios que han advertido sobre los posibles impactos de proyectos energéticos en sus territorios.

Como resultado del foro, los asistentes aprobaron una serie de acuerdos que buscan fortalecer la defensa colectiva del agua y del territorio.

Entre los puntos principales destacan, ratificar la prohibición del fracking en territorios indígenas y comunidades de la Huasteca, exigir una Ley General de Aguas que impida el uso del recurso en fracking y megaproyectos, elaborar actas de asamblea comunitaria para documentar formalmente el rechazo a esta técnica, solicitar a los ayuntamientos la emisión de acuerdos de cabildo que limiten cambios de uso de suelo vinculados con estas actividades.

Así también, presentar una petición al Congreso del Estado para que exhorte al Congreso de la Unión a prohibir el fracking a nivel nacional, dar seguimiento legislativo a la iniciativa federal que busca vetar esta práctica, formar comités comunitarios de vigilancia ambiental para monitorear posibles riesgos en la región y convocar a un nuevo encuentro el 28 de febrero de 2026 en Axtla de Terrazas.

Durante las intervenciones, participantes subrayaron que la organización local y la articulación regional son esenciales para enfrentar proyectos que consideran una amenaza directa para sus recursos naturales.

El evento cerró con el compromiso de mantener la movilización pacífica y abrir espacios de diálogo con autoridades municipales, estatales y federales, con el objetivo de lograr la prohibición definitiva del fracking en la Huasteca y en todo el país.