logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Prevén “fracking” en presupuesto para 2026

Por EFE

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A

Al menos ocho programas de exploración y extracción de gas en yacimientos no convencionales que requieren de la práctica del “fracking” (fractura hidráulica) están incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, pero con un presupuesto opaco, denunció la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF).

La alianza destacó en un comunicado que el PPEF 2026 en el sector hidrocarburos “muestra un retroceso significativo en transparencia”.

La ONG explicó que este año “la opacidad” se ha vuelto “el distintivo para el sector hidrocarburos”, cuyo recurso asignado a la empresa pública del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), “no se encuentra desglosado ni se han publicado los montos que corresponden a los programas presupuestarios relevantes”.

La AMCF precisó que de los 517.362 millones de pesos (unos 28.056 millones de dólares) de “gasto programable” propuesto para 2026 para Pemex, “hasta la fecha no se cuenta con el desglose de los montos que se destinarán para los programas y proyectos de inversión del sector hidrocarburos”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capturado, presunto asesino de limonero
Capturado, presunto asesino de limonero

Capturado, presunto asesino de limonero

SLP

AP

Anuncia la SSPC captura del sospechoso del asesinato de Bernardo Bravo, en Michoacán

Billetes de 20 pesos dejarán de circular: BM
Billetes de 20 pesos dejarán de circular: BM

Billetes de 20 pesos dejarán de circular: BM

SLP

El Universal

El Banco de México presentó la nueva familia de billetes

Ve Adán Augusto una “campañita” en denuncias
Ve Adán Augusto una “campañita” en denuncias

Ve Adán Augusto una “campañita” en denuncias

SLP

El Universal

Decomisa Profepa reptiles y arañas en SL
Decomisa Profepa reptiles y arañas en SL

Decomisa Profepa reptiles y arañas en SL

SLP

El Universal