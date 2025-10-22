Prevén “fracking” en presupuesto para 2026

Al menos ocho programas de exploración y extracción de gas en yacimientos no convencionales que requieren de la práctica del “fracking” (fractura hidráulica) están incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, pero con un presupuesto opaco, denunció la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF).

La alianza destacó en un comunicado que el PPEF 2026 en el sector hidrocarburos “muestra un retroceso significativo en transparencia”.

La ONG explicó que este año “la opacidad” se ha vuelto “el distintivo para el sector hidrocarburos”, cuyo recurso asignado a la empresa pública del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), “no se encuentra desglosado ni se han publicado los montos que corresponden a los programas presupuestarios relevantes”.

La AMCF precisó que de los 517.362 millones de pesos (unos 28.056 millones de dólares) de “gasto programable” propuesto para 2026 para Pemex, “hasta la fecha no se cuenta con el desglose de los montos que se destinarán para los programas y proyectos de inversión del sector hidrocarburos”.

