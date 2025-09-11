logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REINA DE COVADONGA

Fotogalería

REINA DE COVADONGA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Con amparo, buscadoras exigen fiscalía

Ya no confían en la palabra de los legisladores locales; han desacatado mandato federal -sumario-

Por Rubén Pacheco

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Con amparo, buscadoras exigen fiscalía

Con el apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, Voz y Dignidad por los Nuestros y otros colectivos de la entidad, presentaron este miércoles, un amparo indirecto en contra del Congreso del Estado, a fin de aprobar la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares.

Previo a interponer el recurso ante el Poder Judicial de la Federación, acompañada por el cuerpo de abogados universitarios, Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, refirió que el Poder Legislativo comete una “omisión criminal” al no cumplir con el mandato legal y constitucional de armonizar la legislación en materia de desaparición de personas.

Es decir, no acatar la obligatoriedad de dicha creación desde el 2017, como lo establece la Ley General en la materia.

“El Congreso y las autoridades que alguna vez se proclamaron aliadas de las familias buscadoras han demostrado que su memoria es corta, su palabra hueca y su compromiso inexistente”, reclamó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sentenció que las madres y familias de personas desaparecidas recurrieron a la protección de la justicia federal, porque ya no queda espacio para la “confianza moral” en las y los congresistas potosinos.

“Nos hizo una ofensa terrible el diputado Fernando Gámez al recibir el corazón de cada una de nosotras, roto, quebrantado, inexistente casi, en donde recibe esos corazones de nuestras manos y comprometiéndose, casi al borde del llanto, temblando. El 15 de septiembre se cumple, un año de incumplimiento”, remató.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tolera SEER años de abuso en primaria
Tolera SEER años de abuso en primaria

Tolera SEER años de abuso en primaria

SLP

Naomi Alfaro

La dependencia ignora denuncias contra padre e hijo abusivos

Con amparo, buscadoras exigen fiscalía
Con amparo, buscadoras exigen fiscalía

Con amparo, buscadoras exigen fiscalía

SLP

Rubén Pacheco

Ya no confían en la palabra de los legisladores locales; han desacatado mandato federal -sumario-

Bienestar les retiene recursos a indígenas
Bienestar les retiene recursos a indígenas

Bienestar les retiene recursos a indígenas

SLP

Rolando Morales

Con cinco meses de retraso comienza a fluir el dinero y “a cuentagotas”

Ofrecen alternativa para nueva Vía Alterna
Ofrecen alternativa para nueva Vía Alterna

Ofrecen alternativa para nueva Vía Alterna

SLP

Rubén Pacheco

Se anuncian acciones para optimizar la circulación en la Vía Alterna ante el aumento del tráfico.