TAYLOR Y TRAVIS: EL LUGAR ELEGIDO PARA SU BODA

Todos hablan de su romance, de su conexión y de los rumores de boda. Pero el misterio más reciente es: ¿dónde planean Taylor Swift y Travis Kelce casarse?

La pareja, que está junta desde 2023, se comprometió a mediados de agosto y lo hizo público el 26, generando emoción entre sus seguidores y provocando que su círculo cercano lo calificara como “la boda del siglo”.

Aunque no tienen prisa por llegar al altar, según Page Six, preparan una celebración íntima para el próximo verano en Rhode Island, en la propiedad que la intérprete de “Love Story” compró en 2013 por 17.5 millones de dólares.

Esta residencia, ubicada en la localidad de Westerly, está inspirada en su canción “The Last Great American Dynasty”, incluida en el álbum Folklore, y es uno de sus lugares favoritos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A pesar de que la magnitud del evento podría causar incomodidad entre los locales, como ocurrió con Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Venecia, el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, se mostró entusiasmado con la idea de que la pareja elija su estado para la boda.

“Rhode Island tiene algunos de los mejores lugares para bodas del mundo”, escribió McKee al repostear el anuncio del compromiso.

Contrario a lo que se cree, la pareja planea un evento más casual, solo con familiares y amigos cercanos.