logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Con depresión o riesgo de autolesión, 33% de alumnado en la UASLP

Además, el estudio de Salud Mental Estudiantil revela que 56.8% muestra algún nivel de ansiedad

Por Rubén Pacheco

Octubre 11, 2025 01:06 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

El 18.7 por ciento del alumnado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) padece depresión grave y el 14.8 por ciento presenta 'riesgo de autolesión', advirtió el Diagnóstico de Salud Mental Estudiantil UASLP 2025.

La investigación elaborada por la Facultad de Medicina, precisa que el 56.8 por ciento muestra niveles bajos, medios o altos de ansiedad y el 43.2 por ciento no presenta indicios de ansiedad.

Sobresale que el 72.1 por ciento presenta indicadores de posible Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y el 29.3 por ciento de estrés postraumático.

En tanto a consumo de sustancias, el 38.2 por ciento ingiere alcohol, el 12.2 por ciento y porcentaje menor marihuana, sin embargo, la cifra podría estar subestimada por el carácter sensible del tema, aducen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Subraya que el 18.5 por ciento admitió tener algún trastorno de la conducta alimentaria y el 18.3 por ciento se reconoce como neurodivergente, es decir, un término no médico que describe a las personas cuyo cerebro se desarrolla o funciona de forma diferente por alguna razón.

Para el desarrollo de la investigación, se consideraron las respuestas de 2 mil 204 participantes, obtenidas mediante una muestra aleatoria y representativa. Algunos datos deben interpretarse con prudencia, sobre todo, en entidades con baja participación.

Matiza que los resultados deben tomarse con reserva, pues no constituyen diagnósticos clínicos, sino orientaciones que permiten dimensionar el panorama y fortalecer estrategias de apoyo a la comunidad estudiantil.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con depresión o riesgo de autolesión, 33% de alumnado en la UASLP
Con depresión o riesgo de autolesión, 33% de alumnado en la UASLP

Con depresión o riesgo de autolesión, 33% de alumnado en la UASLP

SLP

Rubén Pacheco

Además, el estudio de Salud Mental Estudiantil revela que 56.8% muestra algún nivel de ansiedad

Sala regional del TEPJF revoca sanción a magistrada
Sala regional del TEPJF revoca sanción a magistrada

Sala regional del TEPJF revoca sanción a magistrada

SLP

Redacción

El INE deberá acatar el ordenamiento del tribunal electoral y emitir una nueva resolución

Imponen orden en área de residuos del Mercado República
Imponen orden en área de residuos del Mercado República

Imponen orden en área de residuos del Mercado República

SLP

Rolando Morales

Se detectaron irregularidades en la zona de contenedores, explicó Jesús Becerra

Gozarán partidos políticos de 174 mdp en 2026
Gozarán partidos políticos de 174 mdp en 2026

Gozarán partidos políticos de 174 mdp en 2026

SLP

Ana Paula Vázquez

El Ceepac dio a conocer el monto para el financiamiento público de los institutos políticos en San Luis Potosí