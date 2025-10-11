logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

"Chucky" Lozano no descarta jugar en Chivas o América

El atacante del San Diego FC aseguró que le gustaría vestir la camiseta de alguno de los dos grandes del futbol mexicano en el futuro

Por El Universal

Octubre 11, 2025 12:00 p.m.
A
"Chucky" Lozano no descarta jugar en Chivas o América

Este año fue la temporada debut del San Diego FC en la MLS, y el futbolista mexicano Hirving "Chucky" Lozano, es su gran estrella. En 27 partidos jugados, el canterano de los Tuzos lleva 9 goles y 8 asistencias, méritos que lo llevaron a ganarse el corazón de la afición estadounidense; sin embargo, el exseleccionado nacional no le cierra las puertas a un regreso a la Liga MX.

En una reciente entrevista con David Faitelson, el "Chucky" fue cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en refuerzo de las Chivas o del América en un futuro.

"Sí claro (jugaría en Chivas), ¿por qué no? Sería una experiencia muy bonita; también América, es el grande de México, la verdad que sí me gustaría estar en ese club o en alguno de esos clubes y el tiempo lo dirá", respondió con claridad Lozano.

Cabe recordar, que Chucky abandonó el futbol mexicano en 2017 cuando dio el salto del Pachuca al futbol europeo para jugar con el PSV Eindhoven. Después jugó con el Napoli en la Serie A antes de regresar al conjunto neerlandés, donde se despidió del viejo continente antes de arribar a la MLS.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como jugador del Pachuca conquistó el trofeo de campeón de Liga MX en el Clausura 2016 y ganó la Liga de Campeones de CONCACAF de la temporada 2016-17.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

"Chucky" Lozano no descarta jugar en Chivas o América
"Chucky" Lozano no descarta jugar en Chivas o América

"Chucky" Lozano no descarta jugar en Chivas o América

SLP

El Universal

El atacante del San Diego FC aseguró que le gustaría vestir la camiseta de alguno de los dos grandes del futbol mexicano en el futuro

Europa vive intensa jornada rumbo al Mundial 2026
Europa vive intensa jornada rumbo al Mundial 2026

Europa vive intensa jornada rumbo al Mundial 2026

SLP

El Universal

España, Portugal e Italia buscan sumar puntos clave en las eliminatorias de la UEFA

¿Dónde y a qué hora ver México vs Argentina en Mundial Sub 20?
¿Dónde y a qué hora ver México vs Argentina en Mundial Sub 20?

¿Dónde y a qué hora ver México vs Argentina en Mundial Sub 20?

SLP

El Universal

El Tri juvenil busca superar a Argentina en los Cuartos de Final

´Piojo´ contra las cuerdas
´Piojo´ contra las cuerdas

´Piojo´ contra las cuerdas

SLP

El Universal