MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

SLP

Con permiso para trabajar, 48 franeleros en la capital

Están registrados y son supervisados por la SSPC capitalina

Por Rolando Morales

Enero 30, 2026 12:45 p.m.
A
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que al cierre de 2025 se cuenta con un padrón aproximado de 48 franeleros identificados y registrados, cuya actividad se mantiene bajo supervisión para garantizar un trato adecuado a la ciudadanía y evitar prácticas indebidas en la vía pública.

El funcionario explicó que estas personas se encuentran distribuidas en distintos puntos de la ciudad, no únicamente en el Centro Histórico, sino también en zonas como la Alameda, Eje Vial, Tequisquiapan y el área universitaria, donde se mantiene vigilancia constante.

Villa Gutiérrez detalló que, a través del operativo "Barredora", la Policía Vial realiza acciones diarias para retirar objetos utilizados para apartar lugares en la vía pública, una práctica que afecta la movilidad y el orden urbano. Señaló que durante 2025 se retiraron más de 25 mil objetos en diferentes sectores de la ciudad.

"Estamos metiendo en orden a los franeleros que están identificados, regulando su actividad económica, siempre priorizando una correcta atención a la ciudadanía y evitando cualquier tipo de obligación o cobro forzado", puntualizó.

Asimismo, destacó que se mantiene un operativo de recuperación de banquetas en el Centro Histórico y otros puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el libre tránsito peatonal y evitar que las personas tengan que bajar al arroyo vehicular por obstrucciones.

Finalmente, el titular de la SSPC adelantó que a principios de febrero se realizará una revisión conjunta con el área de Comercio para actualizar el padrón y determinar quiénes continúan activos, ya que algunos franeleros registrados provenían de otros estados y se encontraban en la ciudad de manera temporal.

