Aprueba el CDU Honoris Causa a Villoro y Rivera Garza

Es la máxima distinción académica de la UASLP a personalidades del ámbito intelectual, científico y cultural

Por Redacción

Enero 30, 2026 12:19 p.m.
A
Juan Villoro y Cristina Rivera Garza / Foto: UASLP

Juan Villoro y Cristina Rivera Garza / Foto: UASLP

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) otorgará el Doctorado Honoris Causa a los escritores Juan Villoro y Cristina Rivera Garza, según informó este viernes. 

Esto, luego de que el H. Consejo Directivo Universitario aprobó otorgar la distinción durante la próxima Feria Nacional del Libro de la UASLP.

Esta condecoración es la máxima distinción académica y ha sido entregada a 26 personalidades del ámbito intelectual, científico y cultural.

UASLP perfila nuevos Honoris Causa en 2026

Juan Villoro y Cristina Rivera Garza, en la antesala de la distinción que se ha entregado 25 veces desde 1995

