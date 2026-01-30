Aprueba el CDU Honoris Causa a Villoro y Rivera Garza

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) otorgará el Doctorado Honoris Causa a los escritores Juan Villoro y Cristina Rivera Garza, según informó este viernes.

Esto, luego de que el H. Consejo Directivo Universitario aprobó otorgar la distinción durante la próxima Feria Nacional del Libro de la UASLP.

Esta condecoración es la máxima distinción académica y ha sido entregada a 26 personalidades del ámbito intelectual, científico y cultural.

