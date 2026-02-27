Con reforma electoral, riesgo de sobrerrepresentación: académico

La reforma electoral que se perfila desde gobierno federal puede traducirse en una sobrerrepresentación legislativa y en un retroceso en la competencia política, advirtió Juan Mario Solís Delgadillo, profesor investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Aunque la iniciativa oficial no se ha presentado, sostuvo que los lineamientos adelantados modifican de fondo la integración de la Cámara de Diputados y sus efectos no serían menores.

El académico precisó que mantener la Cámara en 500 integrantes —e incluso incrementarla— no representa en sí mismo un problema técnico.

Explicó que el principio de proporcionalidad matemática establece que el tamaño ideal de un congreso se obtiene de la raíz cúbica de la población total; en el caso de México, con 131 millones de habitantes, el resultado sería 508 legisladores. "El tema no es ese, sino los efectos de cómo se van a elegir", subrayó.

Actualmente, 200 diputaciones se asignan por representación proporcional mediante listas de partidos. La propuesta plantea que 100 se otorguen bajo el criterio de primera minoría. En la práctica, esto permitiría que en distritos donde Morena no obtenga el primer lugar, pueda acceder a una curul quedando en segundo.

"Es una trampa", afirmó, pues a su juicio, ese diseño generaría una sobrerrepresentación "indeseada para un sistema que pretende ser plural".

Los otros 100 legisladores serían electos mediante listas abiertas y no cerradas y bloqueadas como ocurre hoy. Este mecanismo, advirtió, puede fragmentar el voto o favorecer a los partidos con mayor capacidad económica para movilizar electores. "¿Quién es ese partido hoy en día? Morena", cuestionó.

Además, consideró que la reforma parte de una premisa equivocada: asumir que las preferencias electorales permanecerán inmutables. Recordó que, de haberse concretado reducciones al tamaño de la Cámara impulsadas en su momento por PRI y PAN, ambos partidos enfrentarían hoy un escenario más adverso.

Sobre la viabilidad política de la reforma, señaló que su aprobación dependerá de los aliados legislativos de Morena. Sin embargo, dudó que todos estén dispuestos a respaldar cambios que podrían afectar su propia representación. "Nunca he visto que el Partido Verde esté dispuesto a comer vidrio", declaró.

En cuanto a la propuesta de reducir el financiamiento público a los partidos, sostuvo que implicaría trastocar un modelo que se consolidó en 1996 para fortalecer la competencia electoral. Reducir recursos, advirtió, puede beneficiar al partido en el gobierno, que además de su financiamiento formal dispone de recursos institucionales. También rechazó la narrativa de que la democracia es excesivamente costosa: en proporción al presupuesto federal —que se contabiliza en billones de pesos— el gasto destinado al sistema democrático es reducido. "Las democracias son caras y tenemos que invertir en las democracias", afirmó.