Conagua detecta 80% de irregularidades en uso ilegal de agua en SLP

El uso ilegal del agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí ha quedado en evidencia a partir de las cifras que arrojan las inspecciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde cerca del 80 por ciento de las revisiones mensuales derivan en procedimientos administrativos, informó el delegado Darío Fernando González Castillo.

De acuerdo con el funcionario, la dirección local mantiene una meta de 25 inspecciones por mes, lo que en términos prácticos ha significado que, en promedio, 20 de ellas presentan irregularidades relacionadas con el uso clandestino o indebido del recurso hídrico.

En cuanto a las sanciones, detalló que a la fecha se han emitido nueve resoluciones de clausura de pozos asociados a concesiones que operaban de manera irregular, mientras que en los casos más graves —donde no existía ningún permiso— se ha procedido a la cancelación de más de 27 aprovechamientos de agua.

Estas cifras, señaló, reflejan la magnitud del problema en la zona urbana, donde persisten prácticas fuera del marco legal tanto en concesiones formales como en extracciones totalmente clandestinas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

González Castillo adelantó que las inspecciones continuarán durante todo el año con las mismas metas mensuales, por lo que se prevé que tanto el número de procedimientos como de sanciones sigan en aumento conforme avancen las revisiones.

Finalmente, indicó que este esfuerzo forma parte del Plan Hídrico Nacional promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual prioriza la regularización del uso del agua y el combate a la ilegalidad como una vía para proteger este recurso estratégico.

Cabe recordar que, de acuerdo con datos de la propia Conagua, más del 70 por ciento del agua concesionada en México se destina al sector agrícola, mientras que las zonas urbanas enfrentan crecientes presiones por la sobreexplotación de acuíferos, lo que vuelve fundamental el control de extracciones ilegales. En el caso de San Luis Potosí, diversos acuíferos presentan condiciones de estrés hídrico, por lo que las autoridades han insistido en que el combate al uso irregular del agua es clave para garantizar el abasto a mediano y largo plazo....