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SSPC desplegará 100% de su fuerza por operativo de Semana Santa

Capital suspende vacaciones a elementos ante alta afluencia por eventos y actividades masivas en la ciudad

Por Rolando Morales

Marzo 22, 2026 12:17 p.m.
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SSPC desplegará 100% de su fuerza por operativo de Semana Santa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, en el marco de la peusta en marcha el operativo por Semana Santa 2026, informó que se cuenta con la participación total del estado de fuerza municipal, ante la expectativa de una alta concentración de personas en distintos puntos de la ciudad.

El funcionario explicó que se determinó suspender vacaciones para todos los elementos, con el fin de mantener cobertura completa durante este periodo. "El 100 por ciento estará trabajando", indicó, al referirse al despliegue que busca atender tanto eventos masivos como la movilidad cotidiana.

Detalló que este operativo responde al volumen de actividades programadas, entre las que destacan el Festival San Luis en Primavera, la Procesión del Silencio, además de más de 200 eventos culturales y deportivos que se realizarán en plazas públicas, teatros y otros espacios de la capital.

Villa Gutiérrez señaló que uno de los factores que más incidirá en la afluencia es la presentación de artistas, lo que ha generado una mayor expectativa y, en consecuencia, la necesidad de reforzar la presencia operativa en zonas de alta concurrencia.

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Añadió que el despliegue no se limita a la corporación de seguridad, sino que involucra a distintas áreas del Ayuntamiento, como Protección Civil, Policía Vial, Guardia Municipal, así como dependencias de servicios municipales y ecología, que trabajarán de manera coordinada para atender cualquier situación que se presente.

El secretario subrayó que el objetivo es mantener el orden y garantizar condiciones seguras tanto para habitantes como para visitantes, en un periodo que concentra buena parte de la actividad cultural, turística y religiosa de la ciudad.


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