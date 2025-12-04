Repite terna para director de Derecho

Más de un centenar de docentes —105 firmas con nombre, RPE y rúbrica— de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” entregaron al rector un escrito formal en el que respaldan la terna aprobada por el Consejo Técnico Consultivo y piden que la designación de la nueva dirección se mantenga dentro de lo que marca el Estatuto Orgánico.

Según el documento, la terna enviada el 20 de noviembre cumplió todas las formalidades legales y reglamentarias y las personas propuestas cuentan con la experiencia, el perfil y la capacidad para asumir la conducción académica.

Los académicos sostienen que el Consejo Técnico tiene plena legitimidad para emitir la terna porque está integrado por representantes electos democráticamente. En el audio entregado junto al documento, un profesor lo resume así: “El liderazgo del consejero alumno y el consejero maestro no proviene de la imaginación ni de aspiraciones personales, proviene de las urnas”.

Con ello, enfatizan que la decisión del órgano representa directamente la voluntad de la comunidad estudiantil

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

y docente.

En su posicionamiento los maestros universitarios advierten que el Consejo Directivo Universitario no puede sustituir, alterar ni integrar una terna distinta, pues sus facultades se limitan a deliberar y votar sobre la propuesta enviada por el Consejo Técnico.

Modificarla —señalan— rompería el orden estatutario y vulneraría la legalidad del proceso de elección.

Para sustentar este señalamiento, los firmantes del documento citan el propio Estatuto Orgánico, que asigna exclusivamente al Consejo Técnico la evaluación y aprobación de los perfiles idóneos.