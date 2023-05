“Conchita fue la fibra sensible del navismo”

En octubre de 2021, la actriz y cineasta Ofelia Medina aceptó el reconocimiento a la trayectoria que hace el Festival de Cine con una condición: un encuentro con la viuda del doctor Salvador Nava, Concepción Calvillo Alonso, a quien trató en Chiapas, en los años de la lucha ciudadana por la paz y la concordia en Chiapas. La actriz realiza desde hace tiempo un trabajo de apoyo a la salud de niños de comunidades indígenas.

Enterada del fallecimiento de doña Conchita, contactada en un trayecto carretero, Ofelia Medina consideró que la centenaria activista deja un ejemplo inmenso en general para la mujer mexicana. “Ella es un ejemplo vivo en la historia porque es un personaje de la historia contemporánea de nuestro país, de una parte medular de la historia del país”.

Afirmó que Calvillo viuda de Nava “fue líder en la lucha por la democracia, por la igualdad y por la presencia, la fuerza y la inteligencia de la mujer para todos los ámbitos, desde el político hasta el familiar, el social, el artístico; su vida es una gloria y un ejemplo y su partida también, porque doña Conchita llegó a vivir 105 años benditos de una manera maravillosa, preciosa y siempre digna, siempre inteligente”.

REENCUENTROS DE AMIGAS

La actriz recordó que doña Conchita le dio su amistad en 1994, cuando la conoció en Chiapas, en la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), y vivieron juntas instantes históricos, en el camino para pacificar Chiapas luego del levantamiento zapatista.

“Su participación en la Conai fue fundamental para todo el movimiento, porque fue una mujer que era parte de la transformación verdadera de nuestro país con el movimiento zapatista de 1994, ahí tuve el placer de conocerla y del gusto y de aprenderle, y de ver cómo siempre ella en todos los asuntos, las reuniones, y los convenios y todo, tenía una claridad y una manera de hacer las cosas tan correcta y tan perfecta y siempre de buen humor, y siempre fuerte y con una palabra de ánimo para todos”.

Explica que ella tiene el gusto y el placer de saber que doña Conchita le dejó un mensaje precioso una última ocasión que vino a San Luis Potosí, pero lamentablemente no la pudo ver, porque le hicieron un tratamiento el día que podía encontrarla, “pero me dejó un mensaje precioso y maravilloso que me acompañará toda la vida”.

LEGADO, MENSAJE

Y APRENDIZAJE

Para Ofelia, doña Conchita fue una mujer que vio toda la historia en acción y en todas sus acciones, desde el movimiento del doctor Salvador Nava Martínez, de lo que también ella es autora.

“No es que fuera esposa del doctor Salvador Nava, ni acompañante, sino el corazón y las fibras más sensibles de ese movimiento, que aportó en su tiempo doña Conchita y siguió aportando siempre”.

Explica que del andar de la vida de doña Conchita, a 29 años de que la conoció, en todo ese tiempo se mantuvo informada y cercana, a la vez también de sus sobrinos y de sus hijos, y por ejemplo, de la familia Torre, de San Luis Potosí, de la que Pilar es compañera fundadora del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, y uno sabía de ella porque era parte importante de la vida, y cada vez que podía la iba a saludar, y siempre estaba al tanto de su ser y de su acción.

Describe a doña Conchita como una mujer estructurada, formada y con una lógica de vida, experiencia y disciplina. “Ella era una mujer disciplinadísima, y por eso era tan alegre y tan feliz, porque usó su tiempo siempre para los demás; es una mujer dedicada al otro, generosa, de corazón, y eso no se puede imitar”.

Advierte que se le puede invitar en otras cosas, y tratar de ser tan disciplinados y tan rigurosos, y a la vez alegres como lo fue ella.

“Sin embargo, su ser generoso y su sensibilidad extrema, eso no se copia, y eso solo ella lo tenía”.