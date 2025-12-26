Concluye vacunación invernal en Clínicas Rosas de San Luis Potosí

La campaña de vacunación invernal realizada en las Clínicas Rosas de San Luis Potosí concluyó tras 10 días de aplicación de biológicos contra influenza, COVID-19, neumococo y otras vacunas del Programa Nacional de Vacunación, informó el Gobierno del Estado en un comunicado.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), personal de la Secretaría de Salud acudió a 11 Clínicas Rosas distribuidas en las cuatro regiones del estado, donde también se aplicaron vacunas SRP, SR y la hexavalente, como parte del esquema completo de inmunización.

Las jornadas se realizaron en clínicas ubicadas en Soledad de Graciano Sánchez, la capital potosina, así como en Tamazunchale, Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, Ciudad Fernández y Villa de Reyes, con la asistencia de cientos de familias, incluidas personas provenientes de municipios vecinos.

Según la información oficial, el objetivo de la campaña fue reforzar la protección de la población durante la temporada invernal, mediante el acceso gratuito a vacunas y esquemas completos de inmunización.

Vacunación en Clínicas Rosas