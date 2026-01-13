Concluyen rehabilitación de la calle 70 en Pozos

Con una inversión de 10.26 millones de pesos, fue entregada la rehabilitación de la calle 70, en el tramo de calle 30 a avenida Seminario, una de las vialidades más transitadas de Villa de Pozos, con trabajos integrales en pavimentación, agua potable, drenaje y alumbrado público.

La obra beneficia de manera directa a habitantes de Prados de San Vicente 2ª sección, Jardines del Rosario, Azteca, Cecilia Ocelli, Libertad, San Cristóbal, Ciudad 2000, Los Silos y Las Mercedes, al mejorar la conectividad y las condiciones de servicios básicos en la zona.

Los trabajos consistieron en la construcción de mil 130 metros lineales de concreto hidráulico, con un ancho promedio de 11.6 metros, además de la rehabilitación de 2 mil 260 metros de líneas de agua potable, más de mil 130 metros de drenaje sanitario, instalación de drenaje pluvial, señalamiento horizontal y vertical y la renovación del alumbrado público con luminarias LED.

Durante la entrega de la obra, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló que en Villa de Pozos se han realizado más de 85 obras, con una inversión acumulada superior a 600 millones de pesos, principalmente en infraestructura urbana.

Calle 70 rehabilitada.

Añadió que para 2026 se contemplan nuevos proyectos en la zona metropolitana, entre ellos la rehabilitación de la avenida Seminario, el encapsulamiento de aguas negras, la creación de parques urbanos, infraestructura educativa y trabajos en las laterales de la carretera 57, del Circuito Potosí al eje 128.