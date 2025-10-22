logo pulso
Condena Arquidiócesis intromisión de grupos ajenos en UASLP en protestas

El vocero Tomás Cruz Perales reconoció la valentía de los estudiantes para denunciar los hechos

Por Martín Rodríguez

Octubre 22, 2025 12:11 p.m.
A
Tomás Cruz Perales / Foto: Pulso

Tomás Cruz Perales / Foto: Pulso

La Iglesia Católica Potosina condenó la intromisión de grupos ajenos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) de origen partidistas o gubernamentales, que vienen a hacer destrozos y desmanes.

El vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales, reconoció la valentía y la creatividad de los estudiantes para hacerse escuchar. 

Aseguró que desea que la universidad supere pronto esta crisis, ya que fue atendido el pliego petitorio de los estudiantes, que sean fortalecidos los protocolos y las actuaciones en estos casos. 

Agregó que también se tiene que considerar el bienestar de los alumnos, por el hecho de que tienen que estar protegidos, y a su vez respaldados por sus estudios que los harán jóvenes de bien para nuestra patria.

Explicó que los jóvenes pueden identificar con claridad quiénes pueden participar en una manifestación pacífica como se llevó a cabo, por lo que condenó la agresión que sufrieron docentes y trabajadores de la propia institución Universitaria a manos de gente ajena a las protestas. 

SLP

Martín Rodríguez

El vocero Tomás Cruz Perales reconoció la valentía de los estudiantes para denunciar los hechos

