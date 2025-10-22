Condena Arquidiócesis intromisión de grupos ajenos en UASLP en protestas
El vocero Tomás Cruz Perales reconoció la valentía de los estudiantes para denunciar los hechos
La Iglesia Católica Potosina condenó la intromisión de grupos ajenos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) de origen partidistas o gubernamentales, que vienen a hacer destrozos y desmanes.
El vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales, reconoció la valentía y la creatividad de los estudiantes para hacerse escuchar.
Aseguró que desea que la universidad supere pronto esta crisis, ya que fue atendido el pliego petitorio de los estudiantes, que sean fortalecidos los protocolos y las actuaciones en estos casos.
Agregó que también se tiene que considerar el bienestar de los alumnos, por el hecho de que tienen que estar protegidos, y a su vez respaldados por sus estudios que los harán jóvenes de bien para nuestra patria.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Explicó que los jóvenes pueden identificar con claridad quiénes pueden participar en una manifestación pacífica como se llevó a cabo, por lo que condenó la agresión que sufrieron docentes y trabajadores de la propia institución Universitaria a manos de gente ajena a las protestas.
no te pierdas estas noticias
Condena Arquidiócesis intromisión de grupos ajenos en UASLP en protestas
Martín Rodríguez
El vocero Tomás Cruz Perales reconoció la valentía de los estudiantes para denunciar los hechos
Niega el PVEM "infiltrados" de gobierno en protestas de universitarios
Leonel Mora
Héctor Serrano celebró la detención de uno de los presuntos implicados en el caso de abuso sexual en la UASLP
Enfrenta Santiago "N" cargo por violación agravada contra alumna de la UASLP
PULSO
En rueda de prensa, la FGE informó que fue detenido esta madrugada y buscan a otros dos implicados en la agresión