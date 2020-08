Condicionan entrega de libros al pago de cuota

Aunque la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), advirtió que las inscripciones y la entrega de libros de texto gratuito, no están condicionadas al pago de las cuotas voluntarias, en algunas escuelas ya se les alertó a los padres que, si no cubren el monto no les dotará de los ejemplares.

Padres de familia de la escuela secundaria "Rafael Nieto Compeán", ubicada en el fraccionamiento Providencia, reportaron que la aportación voluntaria para la Sociedad de Padres de Familia, para uno o dos alumnos (hermanos) es de mil 200 pesos y para tres alumnos (hermanos) mil 300 pesos, pero con la citada condicionante.

Aunado a ello, refirieron sospecha de inadecuado manejo de los recursos, pues la cuenta a depositar está identificada como "Gobierno del Edo SLP SEP Nieto", siendo que es facultad de los padres administrar las aportaciones, no de la institución o directivos.

En contraste con dicha denuncia, tutores de otros complejos escolares aclararon que, cada escuela y Sociedad de Padres definirá los montos para el siguiente ciclo escolar, pues aunque de forma inicial no acudirán a las aulas, los directivos deben pagar servicios de electricidad, telefonía, agua potable, entre otros.

Al respecto, la SEGE indicó que los directores no pueden negar la entrega de libros de texto o la inscripción, y la estructura de supervisión estará al pendiente de dicha disposición, aunado que los padres de familia son quienes acuerdan su monto y aplicación, por lo que "el personal directivo deberá mantenerse ajeno al manejo de los recursos financieros de las asociaciones".

Informó que padres de familia y tutores con dudas o inquietudes sobre este tema, pueden comunicarse a la Dirección de Educación Básica, a los teléfonos 444 4998109 o 444 4998020; en las instalaciones ubicadas en Manuel Gómez Azcárate 150, colonia Himno Nacional segunda sección; en las distintas regiones en las instalaciones de las Unidades Regionales de Servicios Educativos (URSES); o mediante de las redes sociales oficiales de la SEGE, Facebook: SEGE San Luis Potosí o en Twitter: @SEGESLP.