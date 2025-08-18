Congreso abrirá periodo extraordinario el 22 de Agosto

El Congreso del Estado de San Luis Potosí tendrá un periodo extraordinario de sesiones este viernes 22 de agosto, donde se discutirán y someterán a votación diversos proyectos legislativos, entre ellos la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, reformas para fortalecer las instituciones de seguridad en los ayuntamientos y la Ley de Amnistía.

Así lo confirmó el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Cuauhtli Badillo Moreno, quien detalló que este martes la Diputación Permanente emitirá la convocatoria oficial para abrir el periodo extraordinario.

Explicó que la intención del Congreso es no dejar pendientes acumulados, por lo que no se descarta que se convoquen más periodos extraordinarios de acuerdo con la carga de trabajo que se vaya presentando.

"Yo siempre lo he comentado, este primer año de ejercicio legal de trabajo lo queremos dejar con todos los temas mayormente posibles sacados adelante y no dejar tanto rezago", puntualizó.

El legislador morenista también aclaró que en ocasiones se ha difundido información errónea sobre el número de leyes aprobadas en la actual legislatura. Precisó que tan solo en materia de ingresos municipales se aprobaron las correspondientes a los 58 ayuntamientos, lo que en sí mismo representa un volumen considerable de dictámenes.

"Creo que por ahí hemos tenido o han tenido algún error algunos compañeros periodistas porque hablan de unas 50 leyes aprobadas, si nada más un 50 de ayuntamientos ya hemos aprobado cada ley de ingresos, vamos a hacer un análisis por ahí exhaustivo", expresó.