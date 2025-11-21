logo pulso
Congreso citará al rector Zermeño; piden que discusión de presupuesto sea formal

Héctor Serrano recordó que los temas financieros de la UASLP deben tratarse bajo protocolo institucional

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 21, 2025 01:11 p.m.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, confirmó que este viernes se formalizará la invitación al rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, para sostener una reunión en el Congreso del Estado el próximo jueves.

Serrano señaló que el encuentro deberá realizarse bajo los protocolos formales del Poder Legislativo, al advertir que no es posible discutir temas presupuestales en espacios informales.

"Cuando quiera nos puede invitar a comer, y con gusto asistiría; pero no se puede hablar de presupuesto en una charla casual. Somos un poder del Estado y debemos seguir procedimientos jurídicos", apuntó.

La reunión será organizada por la Comisión de Hacienda del Estado, presidida por la diputada Dolores Robles Chairez, con el objetivo de recibir información clara sobre el uso de recursos y los proyectos de la universidad.

El diputado insistió en la necesidad de transparentar los recursos autogenerados de la UASLP, al considerar que esa información debe ser pública y accesible para la comunidad universitaria. También propuso que el encuentro sea abierto a medios de comunicación para evitar interpretaciones o especulaciones.

Afirmó que el propósito no es señalar errores, sino contar con datos suficientes para tomar decisiones informadas sobre el presupuesto. "Adivinos no somos", dijo, al asegurar que el Congreso necesita información precisa para evitar malentendidos respecto a la distribución de recursos.

Serrano Cortés reiteró que los asuntos financieros deben tratarse en un marco institucional, aunque reconoció que mantiene una relación cordial con la universidad y valoró la disposición al diálogo expresada por el rector.

