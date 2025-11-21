Colectivos en SLP piden destrabar la reforma de 40 horas

El Frente Nacional por las 40 Horas en San Luis Potosí convocó a la población a participar este domingo en una jornada político-cultural en la Plaza del Carmen, como parte de una movilización nacional para exigir que se destrabe la reforma que plantea reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

La iniciativa lleva dos años detenida en el Congreso de la Unión. Aunque fue aprobada en 2023 por la Cámara de Diputados, el Senado no retomó el proceso y todo volvió a quedar en punto muerto. Activistas señalaron que el gobierno federal también prometió presentar una nueva propuesta desde junio, pero no lo ha hecho pública.

A esto se suma que el senador Ricardo Monreal adelantó que la reforma no avanzará este mes y podría postergarse para diciembre o incluso para 2026, lo que ha generado frustración entre los colectivos. Algunos funcionarios federales han llegado a plantear que la aplicación de la jornada de 40 horas podría irse hasta 2030.

El Frente expuso que en los últimos dos años ha recopilado testimonios de trabajadores y trabajadoras de distintos sectores —restaurantes, tiendas, fábricas, servicios— que reportan jornadas de hasta 16 horas, acoso, falta de prestaciones, despidos injustificados y condiciones inseguras. Señalan que la precariedad es tan común que ya rebasó su capacidad para documentar casos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Esto no es solo por ocho horas menos; es por la dignidad laboral", dijeron. También recordaron que muchas personas pasan más tiempo en el trabajo que en sus hogares.

La concentración del domingo incluirá actividades artísticas y culturales, y está abierta a estudiantes, activistas, colectivos y personas trabajadoras que busquen visibilizar la urgencia de retomar la reforma.