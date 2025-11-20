logo pulso
Congreso defiende designación de Aradillas en Pozos

Serrano afirma que la designación no fue un proceso electoral y que el juicio ciudadano carece de sustento.

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 20, 2025 11:48 a.m.
El Congreso del Estado defendió el proceso mediante el cual la diputada con licencia Martha Patricia Aradillas Aradillas fue nombrada concejal presidenta de Villa de Pozos, luego de que se presentara un juicio ciudadano que cuestiona su nombramiento ante el Tribunal Electoral del Estado.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Héctor Serrano Cortés, explicó que la inconformidad surge al interpretar la designación como si se tratara de un proceso electoral. Recalcó que el Congreso realizó un nombramiento directo, no una elección, por lo que —a su juicio— el recurso no tendría sustento en materia de derechos político-electorales.

"Hay una confusión de quien lo promueve, no hubo elección, creo que no les quedó muy claro que fueron elegidos por decisión del Congreso, fue una designación, no un proceso electoral... no sé qué derechos político-electorales tienen que proteger en una condición así", sostuvo.

Serrano detalló que la selección de la concejala se llevó a cabo con la revisión de asesores especializados y bajo el procedimiento legislativo correspondiente. Ahora será el Tribunal Electoral quien analice el recurso y determine una resolución.

El diputado recalcó que, más allá del litigio, el interés del Congreso es asegurar que Villa de Pozos mantenga estabilidad institucional y continúe la prestación de servicios públicos. Consideró que Aradillas tiene las capacidades para atender las necesidades del municipio y garantizar su funcionamiento.

