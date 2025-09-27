Congreso deja sin efecto inhabilitación a Xavier Nava

El Congreso del Estado de San Luis Potosí dejó sin efecto este sábado 27 de septiembre la inhabilitación de 18 años impuesta al ex alcalde Xavier Nava Palacios, luego de acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró ilegal el procedimiento que llevó a su sanción.

La medida aprobada en 2021 por la LXIII Legislatura surgió tras un juicio político promovido por ejidatarios del Rancho Viejo La Libertad, quienes acusaron a Nava de invadir sus terrenos durante la construcción de un puente.

En su momento, la Legislatura determinó sancionar al ex presidente municipal con la inhabilitación de 18 años, además de otras restricciones que limitaban sus derechos políticos.

Sin embargo, en junio pasado, la Primera Sala de la SCJN resolvió que el proceso había violado los derechos fundamentales del ex edil, por lo que ordenó dejar sin efectos la sanción. La Corte consideró que la LXIII Legislatura actuó fuera del marco legal, vulnerando garantías constitucionales que debían proteger al funcionario durante el juicio político.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cumplimiento de esta resolución, el Pleno del Congreso local aprobó en sesión privada la insubsistencia del acuerdo previo. Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación, explicó que el procedimiento fue únicamente un mandato judicial y que no existía margen para evadirlo.

"Lo que hicimos nosotros fue dejar insubsistente lo que en su momento se presentó por parte del Congreso. Yo ya no me metería en el tema de sus derechos políticos y demás. Eso pues ya es otro tema para mí. El tema fundamental es el cumplimiento cabal de la propia corte. Ya, cerrado. Se acabó con ese tema y bueno, pues lo hicimos, insisto, como consecuencia evidentemente del ordenamiento de la corte", argumento el también presidente de la JUCOPO.

Con la decisión de la SCJN y la reciente resolución del Congreso, el ex alcalde recupera la posibilidad de participar en actividades políticas.