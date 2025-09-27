logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Congreso deja sin efecto inhabilitación a Xavier Nava

Finalmente, los diputados acataron la sentencia de la Suprema Corte en favor del exalcalde capitalino

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 27, 2025 12:08 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

El Congreso del Estado de San Luis Potosí dejó sin efecto este sábado 27 de septiembre la inhabilitación de 18 años impuesta al ex alcalde Xavier Nava Palacios, luego de acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró ilegal el procedimiento que llevó a su sanción.

La medida aprobada en 2021 por la LXIII Legislatura surgió tras un juicio político promovido por ejidatarios del Rancho Viejo La Libertad, quienes acusaron a Nava de invadir sus terrenos durante la construcción de un puente.

En su momento, la Legislatura determinó sancionar al ex presidente municipal con la inhabilitación de 18 años, además de otras restricciones que limitaban sus derechos políticos.

Sin embargo, en junio pasado, la Primera Sala de la SCJN resolvió que el proceso había violado los derechos fundamentales del ex edil, por lo que ordenó dejar sin efectos la sanción. La Corte consideró que la LXIII Legislatura actuó fuera del marco legal, vulnerando garantías constitucionales que debían proteger al funcionario durante el juicio político.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cumplimiento de esta resolución, el Pleno del Congreso local aprobó en sesión privada la insubsistencia del acuerdo previo. Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación, explicó que el procedimiento fue únicamente un mandato judicial y que no existía margen para evadirlo. 

"Lo que hicimos nosotros fue dejar insubsistente lo que en su momento se presentó por parte del Congreso. Yo ya no me metería en el tema de sus derechos políticos y demás. Eso pues ya es otro tema para mí. El tema fundamental es el cumplimiento cabal de la propia corte. Ya, cerrado. Se acabó con ese tema y bueno, pues lo hicimos, insisto, como consecuencia evidentemente del ordenamiento de la corte", argumento el también presidente de la JUCOPO. 

Con la decisión de la SCJN y la reciente resolución del Congreso, el ex alcalde recupera la posibilidad de participar en actividades políticas. 

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En reunión con Alito se pactó recuperar al PRI de SLP, dice Galindo
En reunión con Alito se pactó recuperar al PRI de SLP, dice Galindo

En reunión con "Alito" se pactó "recuperar al PRI de SLP", dice Galindo

SLP

Rolando Morales

Respecto a su relación con Sara Rocha, destacó que acordaron respaldar su liderazgo

Congreso deja sin efecto inhabilitación a Xavier Nava
Congreso deja sin efecto inhabilitación a Xavier Nava

Congreso deja sin efecto inhabilitación a Xavier Nava

SLP

Ana Paula Vázquez

Finalmente, los diputados acataron la sentencia de la Suprema Corte en favor del exalcalde capitalino

Fotos | Lo de siempre: inundaciones, apagones, casas afectadas y árboles caídos por lluvia
Fotos | Lo de siempre: inundaciones, apagones, casas afectadas y árboles caídos por lluvia

Fotos | Lo de siempre: inundaciones, apagones, casas afectadas y árboles caídos por lluvia

SLP

PULSO

Autoridades de la capital y Soledad ofrecieron un balance de la tormenta del viernes

Entérate: El reporte vial en la capital; prevén más lluvias este sábado
Entérate: El reporte vial en la capital; prevén más lluvias este sábado

Entérate: El reporte vial en la capital; prevén más lluvias este sábado

SLP

PULSO

Emiten recomendaciones para automovilistas en la zona metropolitana