Caso Xavier Nava será abordado en el pleno este sábado: Serrano

La inhabilitación de Xavier Nava Palacios como funcionario público, aplicada por el Congreso del Estado a finales de 2021, podría finalmente quedar sin efecto el próximo sábado 27 cuando el mismo Poder Legislativo, en sesión privada, vote la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso del juicio de amparo promovido por el exalcalde capitalino.

Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, confirmó en entrevista que en tres días más habrá sesión extraordinaria y que el tema de Nava Palacios forma parte de la agenda del día.

El dictamen, generado por las comisiones Instructora y Jurisdiccional, se formuló en estricto cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte y consiste en tres puntos: 1. Se deja insubsistente la resolución del 18 de diciembre de 2021 que impuso la inhabilitación como servidor público a Francisco Xavier Nava Palacios.

2. Se declara improcedente el juicio político en su contra, dado que los hechos correspondían exclusivamente al ámbito del Poder Judicial de la Federación.

3. El dictamen se somete al Pleno (del Congreso) para su aprobación y efectos legales.

De esta manera, el Pleno legislativo simplemente votará un "acuerdo de acatamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación" mediante el cual se revoca la sanción de inhabilitación en contra de Nava Palacios y se reconoce la improcedencia del juicio político que pesó sobre el exalcalde durante casi cuatro años.

Héctor Serrano expresó que la Suprema Corte "nos dijo qué hacer y los tiempos para hacerlo. Estamos dando cumplimiento cabal a dicho ordenamiento. Lo habremos de votar el próximo sabado 27 en sesión privada".