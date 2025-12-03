Congreso nombrará nuevo fiscal para Delitos Electorales

Hasta el 31 de diciembre próximo, Luis Fernando González Macías, se mantendrá en la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de San Luis Potosí.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien refirió que, si bien el fiscal ya rindió protesta para el cargo jurisdiccional, asume el nombramiento del mismo hasta el 1 de enero del 2026.

En días pasados, el Senado de la República ratificó a 20 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), entre ellos González Macías, quien previamente fue representante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Ceepac.

La fiscal general expuso que el Congreso del Estado, será la instancia encargada de realizar el nombramiento de la persona titular de la Especializada.

