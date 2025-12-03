logo pulso
SLP

Congreso nombrará nuevo fiscal para Delitos Electorales

Esto, tras la salida de Luis Fernando González Macías, quien fue designado magistrado del TFJA

Por Pulso Online

Diciembre 03, 2025 12:52 p.m.
Luis Fernando González Macías / Foto: Archivo

Luis Fernando González Macías / Foto: Archivo

Hasta el 31 de diciembre próximo, Luis Fernando González Macías, se mantendrá en la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de San Luis Potosí.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien refirió que, si bien el fiscal ya rindió protesta para el cargo jurisdiccional, asume el nombramiento del mismo hasta el 1 de enero del 2026.

En días pasados, el Senado de la República ratificó a 20 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), entre ellos González Macías, quien previamente fue representante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Ceepac.

La fiscal general expuso que el Congreso del Estado, será la instancia encargada de realizar el nombramiento de la persona titular de la Especializada

Con voto en contra del PAN y PRI, el Senado ratifica a potosino en el TFJA

La oposición acusó que Luis Fernando González Macías y otros perfiles seleccionados tienen cercanía con Morena

