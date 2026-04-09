Congreso pide salida a la Corte por falta de recursos para consultas
Sin recursos, Legislativo no puede cumplir mandato de la SCJN
El Congreso del Estado de San Luis Potosí acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar una solución ante la falta de presupuesto que le impide cumplir con la realización de consultas a pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad.
El diputado Héctor Serrano Cortés informó que la Conferencia del Congreso ya se constituyó como ente consultante para dar seguimiento a la resolución de la Corte, pero reconoció que el proceso enfrenta un obstáculo central: no hay recursos suficientes para llevarlo a cabo.
Explicó que las consultas requieren gastos como traductores, personal técnico y logística en comunidades, lo que implica un presupuesto mayor al utilizado en ejercicios anteriores. Sin embargo, una reforma constitucional vigente impide al Poder Legislativo incrementar su presupuesto.
"Está claro que no podemos avanzar si no contamos con el presupuesto necesario, y no tenemos ese presupuesto", señaló.
Ante este escenario, el área jurídica del Congreso buscará dialogar directamente con la Corte para conocer cómo proceder sin violar la normativa presupuestal vigente.
El legislador reconoció que se trata de un proceso complejo, tanto por las condiciones legales como por la necesidad de garantizar que las consultas sean aceptadas por las comunidades involucradas.
