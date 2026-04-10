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Congreso revisa sanciones a empresas tras incendio en SLP

Propuesta surge tras caso Polímeros

Por Ana Paula Vázquez

Abril 10, 2026 03:55 p.m.
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Congreso revisa sanciones a empresas tras incendio en SLP

En el Congreso del Estado se planteó robustecer la supervisión a empresas de la Zona Industrial y revisar sanciones por incumplimientos en materia de seguridad, luego del incendio registrado el miércoles en Polímeros Nacionales, donde autoridades reportaron que la compañía operaba sin permisos, sin capacitación y sin medidas de seguridad.

El posicionamiento fue expuesto por el diputado César Arturo Lara Rocha, quien señaló la necesidad de asegurar las inspecciones por parte de autoridades municipales y estatales, principalmente en centros de trabajo donde se manejan materiales inflamables o procesos de riesgo.

Dentro del mismo tema, se incluyó la obligación de las empresas de mantener en funcionamiento las comisiones de seguridad e higiene y trabajar en la capacitación del personal, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo

También se indicó que las revisiones ordinarias no siempre detectan riesgos derivados de la operación diaria, por lo que se planteó exigir capacitación permanente a brigadas internas de atención a emergencias. "Tal vez hay una inspección de Protección Civil y no detecta algo grave, pero sucede por la operación misma de la empresa; si no están preparados quienes ahí trabajan ante una emergencia, es imposible que el Estado actúe", expusó.

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La propuesta, adelantó, también contempla revisar sanciones en casos de reincidencia o incumplimiento, debido a los riesgos que estas omisiones representan para trabajadores y posibles afectaciones al entorno.

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