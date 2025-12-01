Conjurada, amenaza de movilización y paro en CPKC
Movilización laboral en empresa de ferrocarriles mexicana asegura conservación de empleos.
El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana Sección 24 (STFRM) anunció que la empresa Kansas City Canadian Pacific (CPKC) avisó que despediría maquinistas y que luego de una movilización, finalmente se alcanzó el acuerdo para que conserven su plaza de trabajo.
En representación del sindicato, Víctor Zapata Jiménez como parte de los trabajadores en activo y Carlos Calderón Otero, representante de los jubilados, explicaron que recibieron la notificación de la compañía, de que habría un recorte de personal entre los maquinistas, lo que consideraron inadecuado para el funcionamiento de la empresa y fue así como iniciaron las gestiones para evitarlo.
Los sindicalizados explicaron que el plan original era organizar un paro de labores, con el fin de evitar los recortes de personal.
Comentaron que los trabajadores comenzaron a movilizarse y entonces fue citada a una reunión en el exterior del área de Recursos Humanos, y fue así que la compañía dio marcha atrás.
Hasta ayer se desconocía cuántos maquinistas serían suspendidos, pero solo se les avisó.
Sin embargo, la propia empresa les avisó que no habría tal recorte de personal.
CPKC amplía instalaciones hacia la Z.I.
El objetivo es operar con trenes aún más largos
