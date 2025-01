Continúa Sefin sin girar los recursos al Ceepac: Blanco

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) no ha recibido el recurso correspondiente a prerrogativas para partidos políticos del mes de enero, por parte de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado (Sefin), informó la consejera presidenta, Paloma Blanco López.

En días recientes, las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) han manifestado la ausencia de este recurso para el primer mes del año.

"No he tenido oportunidad de reunirme con la Sefin, hemos estado en contacto a través de oficios, no hemos tenido una respuesta. (...) Hemos tenido, efectivamente, esos retrasos, hasta ahorita la Sefin no ha hecho la ministración que corresponde a partidos políticos", declaró.

De acuerdo al calendario de distribución de financiamiento a partidos políticos aprobado por el Ceepac, este mes la Secretaría de Finanzas debe entregar un total de 13 millones 500 mil pesos a repartir entre los partidos políticos con registro local.

Respecto a la solicitud presupuestal para la elección judicial local, Blanco López señaló que, de acuerdo a lo acordado con la dependencia estatal, esta semana debe hacerse llegar una respuesta al organismo electoral respecto al presupuesto solicitado para llevar a cabo el proceso electoral extraordinario 2025.

"En esta semana estaremos recibiendo ya algún tipo de respuesta e incluso ya una ministración. No hemos tenido una respuesta por escrito respecto de lo solicitado, nosotros como consejo seguimos por el acuerdo que de aprobó. Seguramente esta semana, de acuerdo con lo platicado, estaremos recibiendo algún tipo de respuesta", concluyó.