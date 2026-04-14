Contraloría perfila inhabilitaciones por caso Sedarh

La Contraloría General del Estado (CGE) anticipó que la investigación abierta por el presunto uso de personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) en actividades privadas derivará en sanciones, entre ellas posibles inhabilitaciones. El contralor, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, indicó que ya se trabaja en un proyecto de resolución, aunque sin precisar alcances ni tiempos del procedimiento.

En una primera respuesta, el funcionario señaló que el expediente avanzaba hacia sanciones contra "diversos involucrados", deslindando en ese momento al titular de la dependencia. "Sí hay, como lo mencioné, en su momento hay un procedimiento de investigación. Ahorita prácticamente sí se va a realizar el proyecto para que se vaya a una inhabilitación, no del titular, aclaro, no del titular, sino de diversos involucrados", declaró.

Sin embargo, minutos después matizó su postura. Cuestionado de manera directa sobre la situación del titular de la Sedarh, el contralor corrigió: "También está involucrado, pero son diversas sanciones", sin detallar qué tipo de medidas corresponderían a cada uno de los señalados.

El cambio de matiz en sus declaraciones introduce un nuevo elemento en el seguimiento del caso: el paso de la etapa de investigación hacia la definición de sanciones. No obstante, la información pública continúa siendo general. No se ha precisado si el proyecto de resolución ya fue concluido, qué instancia lo revisará ni bajo qué criterios se determinarán las responsabilidades individuales.

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El origen del caso se ubica a inicios de marzo, cuando el Ejecutivo estatal ordenó abrir una investigación tras señalamientos sobre el uso de trabajadores de la Sedarh en un festejo privado del titular de la dependencia. En ese momento, la Contraloría informó que el procedimiento se encontraba en fase inicial, centrado en la recopilación de pruebas.

Versiones difundidas entonces apuntaban a que personal de la dependencia habría sido convocado para realizar labores de limpieza, pintura y acondicionamiento en un rancho particular previo a un evento social, y que posteriormente algunos trabajadores regresaron para retirar basura y ordenar el lugar.

En sus primeras intervenciones públicas, el contralor evitó adelantar sanciones y se limitó a señalar que el procedimiento seguía en curso. Ahora, al afirmar que "sí va para sanciones", reconoce un avance en el expediente, aunque sin acompañarlo de detalles que permitan dimensionar su estado real.

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Tampoco se ha informado si el titular de la Sedarh, Jorge Luis Díaz Salinas, ha sido llamado a comparecer, si presentó ya una defensa formal o si existen plazos definidos para la conclusión del proceso. La referencia a "diversas sanciones" sugiere que las medidas podrían variar entre los involucrados, sin aclarar si se trata de faltas administrativas graves o no graves.

Por ahora, lo expuesto por la Contraloría perfila un escenario en el que habrá sanciones y confirma que el titular de la dependencia forma parte de la investigación, pero sin que exista aún una definición pública sobre su situación jurídica ni una fecha para la resolución final del caso.