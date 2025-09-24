Contraloría va contra víctima del antro Rich que denunció corrupción

La Contraloría General del Estado (CGE), inició el procedimiento de responsabilidad administrativa EPRA-005/2024, en contra de Juan Ramón Infante Guerrero, exintegrante numerario del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

El anuncio se da en el contexto en que Infante Guerrero ha denunciado omisiones gubernamentales en las investigaciones del accidente mortal en el antro Rich, donde murieron dos jóvenes, uno de ellos, su hijo.

Mediante un edicto publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), la dependencia describió que, a través del acuerdo de 29 de agosto de 2025, se ordenó notificarlo y emplazarlo por dicho medio, ante la imposibilidad de notificarlo en los domicilios que se tienen señalados en autos.

Lo citaron para que el 14 de octubre de 2025 a las 9:30 horas comparezca a la audiencia inicial, ante la Dirección de Responsabilidades y Ética Pública de la CGE, ubicada en la plaza Coronel.

El objetivo es que ofrezca las pruebas que considere necesarias para su defensa, siempre y cuando tengan relación con los hechos o actos controvertidos y que se ofrezcan en términos de la disposición legal supletoria aplicable y alegue lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor.

Apercibió que, de no comparecer en la fecha y hora señalada sin causa justificada, se le tendrá por perdido el derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma y, en consecuencia, se emitirá la resolución que corresponda.

El 17 de septiembre del 2024, Infante Guerrero renunció al nombramiento en el CPC debido a que alegó supuestos actos de corrupción en el SEA, entre ellos, "comisión por omisión" en el caso de dicho establecimiento nocturno.