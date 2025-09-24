Graduación de la Generación 2023–2025 en el Tecnológico Salesiano Carlos Gómez
El Salesiano Carlos Gómez celebra la graduación de la Generación 2023–2025 del Técnico Superior Universitario con una emotiva ceremonia.
San Luis Potosí, S.L.P.,19 DE SEPTIEMBRE 2025. – Con un ambiente de alegría y orgullo salesiano, el Centro de Formación Profesional del TecnológicoSalesiano Carlos Gómez celebró la graduación de la Generación 2023–2025 del Técnico Superior Universitario
(TSU). Los jóvenes que concluyeron sus estudios como TSU en Mecatrónica fueron: José Guzmán, Néstor Pérez, Gabriel Pineda y Jesús Ruiz; mientras que los egresados como TSU en Mantenimiento Industrial fueron: Oswaldo Gómez, Rafael Martínez y Luis Saucedo. La ceremonia dio inicio con la Eucaristía presidida por el Padre Francisco González Roque, director general del Tecnológico Salesiano Carlos Gómez, quien en su homilía invitó a los graduados a seguir sembrando frutos en tierra fértil y a vivir fielmente el ideal de Don Bosco: ser "buenos cristianos y honrados ciudadanos". Durante el acto académico, el maestro Luis Ángel Gazcón Loredo, director del Centro de Formación Profesional, felicitó a los egresados, destacando que este logro representa el inicio de una vida profesional con grandes oportunidades y retos. El discurso de generación estuvo a cargo del alumno Gabriel Pineda, quien con emotivas palabras recordó a sus compañeros: "Si empezamos juntos, terminamos juntos", invitándolos a mantener la unidad y continuar su formación hasta alcanzar el título de Ingeniería. La generación 2023–2025 se distingue por su unión, el apoyo incondicional de sus familias, la dedicación de sus maestros y el acompañamiento constante de sus directivos, factores clave en el éxito alcanzado. Con esta ceremonia, el Tecnológico Salesiano Carlos Gómez en San Luis Potosí reafirma su compromiso con la formación de profesionales competentes que, además de responder a las demandas del mundo laboral, vivan y transmitan los valores salesianos que buscan transformar la sociedad.
