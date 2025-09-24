Graduación de la Generación 2023–2025 en el Tecnológico Salesiano Carlos Gómez

San Luis Potosí, S.L.P.,19 DE SEPTIEMBRE 2025. – Con un ambiente de alegría y orgullo salesiano, el Centro de Formación Profesional del Tecnológico

celebró la graduación de la Generación 2023–2025 del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

(TSU). Los jóvenes que concluyeron sus estudios como TSU enfueron: José Guzmán, Néstor Pérez, Gabriel Pineda y Jesús Ruiz; mientras que loscomo TSU en Mantenimiento Industrial fueron: Oswaldo Gómez, Rafael Martínez y Luis Saucedo. La ceremonia dio inicio con lapresidida por el, director general del Tecnológico, quien en su homilía invitó a los graduados a seguir sembrando frutos en tierra fértil y a vivir fielmente el ideal de Don Bosco: ser "buenos cristianos y honrados ciudadanos". Durante el acto académico, el maestro Luis Ángel Gazcón Loredo, director del Centro de Formación Profesional, felicitó a los, destacando que este logro representa el inicio de una vida profesional con grandesy retos. El discurso de generación estuvo a cargo del alumno Gabriel Pineda, quien con emotivas palabras recordó a sus compañeros: "Si empezamos juntos, terminamos juntos", invitándolos a mantener lay continuar suhasta alcanzar el título de Ingeniería. La generación 2023–2025 se distingue por su unión, el apoyo incondicional de sus, la dedicación de susy el acompañamiento constante de sus directivos, factores clave en el éxito alcanzado. Con esta ceremonia, el Tecnológicoen San Luis Potosí reafirma su compromiso con lade profesionales competentes que, además de responder a las demandas del mundo laboral, vivan y transmitan losque buscan transformar la sociedad.