Clausuran el 'Glitter Beer' tras balacera
La noche del martes, sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra la fachada del antro
Personal del Área de Inspección de la Dirección de Protección Civil de la capital, informó que llevó a cabo la suspensión de actividades del "Glitter Beer".
Esto, tras los hechos registrados la noche del martes en el inmueble ubicado en Venustiano Carranza, en el barrio de Tequisquiapan y en cumplimiento al Reglamento de Protección Civil Municipal.
No se informó sobre las razones especificas de la clausura de las actividades, pero se informó que fue en apego a la legalidad.
Ayer, sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra la fachada del antro.
En el sitio, una persona resultó lesionada y fue trasladada por paramédicos para recibir atención médica. No se reportaron detenidos por los hechos.
