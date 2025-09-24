Clausuran el 'Glitter Beer' tras balacera

Personal del Área de Inspección de la Dirección de Protección Civil de la capital, informó que llevó a cabo la suspensión de actividades del "Glitter Beer".

Esto, tras los hechos registrados la noche del martes en el inmueble ubicado en Venustiano Carranza, en el barrio de Tequisquiapan y en cumplimiento al Reglamento de Protección Civil Municipal.

No se informó sobre las razones especificas de la clausura de las actividades, pero se informó que fue en apego a la legalidad.

Ayer, sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra la fachada del antro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el sitio, una persona resultó lesionada y fue trasladada por paramédicos para recibir atención médica. No se reportaron detenidos por los hechos.