Controlado, incendio en Rancho Santa Rosa: CEPC
Se establecieron guardias de vigilancia para evitar la reactivación en la zona de carretera a Micos
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que gracias a la intervención en conjunto con PC Municipal, Bomberos y voluntarios, lograron controlar y extinguir un incendio de monte y pastizal en el Rancho Ampliación Santa Rosa, sobre la carretera a Micos.
Se reportó que se estableció una fuerza de tarea inmediata para evitar que el fuego se propagara, logrando resultados positivos y reportando la zona sin novedad.
Antes de retirarse, la CEPC dialogó con los responsables del lugar para establecer guardias de vigilancia y evitar cualquier reactivación, según informó CEPC.
Incendio provoca pánico; había combustible
RIOVERDE.- Se registra un incendio en un terreno en la calle Pípila, y vecinos solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, porque el fuego amenazaba con propagarse, además en un patio se ...
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Controlado, incendio en Rancho Santa Rosa: CEPC
Pulso Online
Se establecieron guardias de vigilancia para evitar la reactivación en la zona de carretera a Micos
Aclara alcaldía confusión por obra vertical en Lomas
Pulso Online
Galindo Ceballos se dijo abierto al diálogo con vecinos sobre las características del desarrollo
Más de 98 mil personas acuden a Tangamanga y Las Camelias
Redacción
Reportan alta afluencia el fin de semana.