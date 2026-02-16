logo pulso
Controlado, incendio en Rancho Santa Rosa: CEPC

Se establecieron guardias de vigilancia para evitar la reactivación en la zona de carretera a Micos

Por Pulso Online

Febrero 16, 2026 04:15 p.m.
A
Foto: CEPC

Foto: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que gracias a la intervención en conjunto con PC Municipal, Bomberos y voluntarios, lograron controlar y extinguir un incendio de monte y pastizal en el Rancho Ampliación Santa Rosa, sobre la carretera a Micos.

Se reportó que se estableció una fuerza de tarea inmediata para evitar que el fuego se propagara, logrando resultados positivos y reportando la zona sin novedad.

Antes de retirarse, la CEPC dialogó con los responsables del lugar para establecer guardias de vigilancia y evitar cualquier reactivación, según informó CEPC.

