Incendio provoca pánico; había combustible

Por Carmen Hernández

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
Incendio provoca pánico; había combustible

RIOVERDE.- Se registra un incendio en un terreno en la calle Pípila, y vecinos solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, porque el fuego amenazaba con propagarse, además en un patio se almacenaba combustible en el predio, lo que representaba un severo peligro para los vecinos.

Por lo que arribaron al lugar los elementos del Cuerpo de Bomberos a bordo de la unidad M9, que iniciaron acciones para combatir las llamas, por el peligro que representaba que se propagaran. 

Los trabajos de los tragahumo rindieron frutos y evitaron que se propagara el fuego. 

Los daños no han sido cuantificados, pero por fortuna no hubo personas lesionadas, pero llamó la atención el peligro que representaba el que se tuviera combustible almacenado en el lugar. 

