Convoca AMANC a donadores a ponerse en "Modo Héroe"
La campaña será los próximos días 11 y 12 de marzo
La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) en San Luis Potosí llevará a cabo la campaña de donación "Activa el Modo Héroe" los días 11 y 12 de marzo.
Esto, con el objetivo de convocar principalmente a personas jóvenes y adultas saludables de la zona metropolitana a convertirse en donadores voluntarios y altruistas.
En San Luis Potosí, señalan, más del 50% de los pacientes atendidos por AMANC padecen leucemia, un tipo de cáncer que requiere transfusiones constantes de sangre y plaquetas durante el tratamiento.
Además del reto médico, existe un desafío social importante, pues la mayoría de los pacientes provienen del interior del estado y llegan a la capital sin una red de apoyo. No cuentan con familiares, amigos o conocidos que puedan donar sangre cuando el hospital lo solicita.
En México, gran parte de las donaciones aún son de reposición, es decir, personas que donan únicamente cuando un familiar o conocido lo necesita. Sin embargo, los sistemas de salud más sólidos dependen principalmente de donadores altruistas: personas que donan de manera voluntaria, preventiva y sin estar vinculadas a un caso específico.
Lugar: Centro AMANC SLP (Camino a la presa San José 455. Col. Los filtros).
Fechas: 11 y 12 de marzo
Horario: 8: 00 am
Informes y registro: 4444111499
El donador altruista es fundamental porque:
- Permite que los bancos de sangre cuenten con reservas disponibles en cualquier momento. Reduce la presión sobre las familias en situaciones de emergencia.
- Estadísticamente, suele ser un donador más constante y con mayor cultura de autocuidado.
- Contribuye a un sistema de salud más seguro y sostenible.
- Cuando la sangre se dona de manera altruista, se fortalece la disponibilidad oportuna y se evita que los tratamientos se retrasen por falta de donadores.
