Convoca AMANC a donadores a ponerse en "Modo Héroe"

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) en San Luis Potosí llevará a cabo la campaña de donación "Activa el Modo Héroe" los días 11 y 12 de marzo.

Esto, con el objetivo de convocar principalmente a personas jóvenes y adultas saludables de la zona metropolitana a convertirse en donadores voluntarios y altruistas.

En San Luis Potosí, señalan, más del 50% de los pacientes atendidos por AMANC padecen leucemia, un tipo de cáncer que requiere transfusiones constantes de sangre y plaquetas durante el tratamiento.

Además del reto médico, existe un desafío social importante, pues la mayoría de los pacientes provienen del interior del estado y llegan a la capital sin una red de apoyo. No cuentan con familiares, amigos o conocidos que puedan donar sangre cuando el hospital lo solicita.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En México, gran parte de las donaciones aún son de reposición, es decir, personas que donan únicamente cuando un familiar o conocido lo necesita. Sin embargo, los sistemas de salud más sólidos dependen principalmente de donadores altruistas: personas que donan de manera voluntaria, preventiva y sin estar vinculadas a un caso específico.

Lugar: Centro AMANC SLP (Camino a la presa San José 455. Col. Los filtros).

Fechas: 11 y 12 de marzo

Horario: 8: 00 am

Informes y registro: 4444111499

El donador altruista es fundamental porque:

- Permite que los bancos de sangre cuenten con reservas disponibles en cualquier momento. Reduce la presión sobre las familias en situaciones de emergencia.

- Estadísticamente, suele ser un donador más constante y con mayor cultura de autocuidado.

- Contribuye a un sistema de salud más seguro y sostenible.

- Cuando la sangre se dona de manera altruista, se fortalece la disponibilidad oportuna y se evita que los tratamientos se retrasen por falta de donadores.