Convoca AMANC a donadores a ponerse en "Modo Héroe"

La campaña será los próximos días 11 y 12 de marzo

Por Redacción

Febrero 27, 2026 02:53 p.m.
A
Convoca AMANC a donadores a ponerse en Modo Héroe

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) en San Luis Potosí llevará a cabo la campaña de donación "Activa el Modo Héroe" los días 11 y 12 de marzo.

Esto, con el objetivo de convocar principalmente a personas jóvenes y adultas saludables de la zona metropolitana a convertirse en donadores voluntarios y altruistas.

En San Luis Potosí, señalan, más del 50% de los pacientes atendidos por AMANC padecen leucemia, un tipo de cáncer que requiere transfusiones constantes de sangre y plaquetas durante el tratamiento.

Además del reto médico, existe un desafío social importante, pues la mayoría de los pacientes provienen del interior del estado y llegan a la capital sin una red de apoyo. No cuentan con familiares, amigos o conocidos que puedan donar sangre cuando el hospital lo solicita.

En México, gran parte de las donaciones aún son de reposición, es decir, personas que donan únicamente cuando un familiar o conocido lo necesita. Sin embargo, los sistemas de salud más sólidos dependen principalmente de donadores altruistas: personas que donan de manera voluntaria, preventiva y sin estar vinculadas a un caso específico.

Lugar:  Centro AMANC SLP (Camino a la presa San José  455. Col. Los filtros).

Fechas:  11 y 12  de marzo

Horario:  8: 00 am

Informes y registro:  4444111499

El donador altruista es fundamental porque:

- Permite que los bancos de sangre cuenten con reservas disponibles en cualquier momento. Reduce la presión sobre las familias en situaciones de emergencia.

- Estadísticamente, suele ser un donador más constante y con mayor cultura de autocuidado.

- Contribuye a un sistema de salud más seguro y sostenible.

- Cuando la sangre se dona de manera altruista, se fortalece la disponibilidad oportuna y se evita que los tratamientos se retrasen por falta de donadores.

