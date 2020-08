Convoca Serrano a votar por dirigente nacional morenista

No es el método ideal la encuesta nacional abierta que definirá a quienes serán los nuevos dirigentes del partido Morena, reconoció el presidente estatal Sergio Serrano Soriano, pero es la mejor opción en medio de la pandemia para dar certeza y dar arranque formal de los trabajos rumbo a las elecciones de 2021, repuso.

A nombre de Morena de San Luis Potosí, Serrano Soriano hizo un llamado a la militancia y a los simpatizantes a atender la convocatoria que hará en Instituto Nacional Electoral (INE) para participar en la encuesta nacional abierta para elegir nuevos dirigentes del partido a nivel nacional, ya que de acuerdo a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta renovación tiene que concretarse en las próximas tres semanas.

Detalló que esto no implica que vaya a haber también una renovación de las dirigencias estatales, puesto que por cuestión de tiempos lo más probable es que se vayan a mantener las actuales para afrontar los procesos electorales, no obstante dio la razón a quienes están solicitando ya una renovación en la dirigencia de Morena San Luis Potosí y aseguró que por supuesto sería lo más adecuado, desafortunadamente no es posible que se concrete y se tendrá que trabajar de cara a 2021 con la misma dirigencia local.