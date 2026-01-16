Convocan a Matrimonios Colectivos 2026

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia lanzó la convocatoria para la campaña de Matrimonios Colectivos 2026, que se realizará por quinto año consecutivo en San Luis Potosí.

El programa está dirigido a parejas de los 59 municipios que deseen contraer matrimonio civil sin costo. La recepción de documentos se llevará a cabo del 16 de enero al 11 de febrero, en las oficinas del Registro Civil correspondientes al domicilio de las y los solicitantes, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Los requisitos son: acta de nacimiento certificada, credencial de elector vigente, comprobante de domicilio, dos testigos por cada contrayente con identificación oficial, certificado médico y resultados de análisis prenupciales.

La celebración de los matrimonios colectivos se realizará de forma simultánea en todos los municipios el viernes 13 de febrero a las 12:00 horas.