Convocan al Premio Municipal al Mérito Ecológico 2025

El certamen reconocerá a quienes contribuyen a la protección del medio ambiente en la capital potosina.

Por Rolando Morales

Septiembre 28, 2025 11:27 a.m.
A
Convocan al Premio Municipal al Mérito Ecológico 2025

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Comisión Permanente de Ecología y la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, emitió la convocatoria pública para participar en el Premio Municipal al Mérito Ecológico 2025, con el objetivo de reconocer a personas, comunidades, instituciones, empresas y organizaciones que con sus acciones hayan contribuido a la protección y conservación del medio ambiente en la capital potosina.

De acuerdo con la publicación en la Gaceta Municipal número 173, el galardón se dividirá en cinco categorías, personas individuales, comunidades organizadas, instituciones públicas y privadas, sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil.

Las temáticas a reconocer abarcan proyectos de conservación y restauración ambiental, innovación tecnológica, educación y sensibilización, responsabilidad social empresarial, ambiental y la categoría de proyecto ambiental destacado, con impacto positivo y medible en la sustentabilidad del municipio.

El registro de postulaciones estará abierto hasta el 3 de octubre de 2025, y podrá realizarse de forma presencial en la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, así como en las delegaciones de Bocas y La Pila. También se aceptarán propuestas en formato digital al correo oficial de la dependencia.

El jurado calificador, integrado por miembros de la Comisión de Ecología, del Consejo Consultivo Municipal de Medio Ambiente y la propia Dirección de Gestión Ecológica, evaluará los proyectos y conformará ternas finalistas. Posteriormente, será el Cabildo quien elija a los ganadores por mayoría simple.

Los resultados se darán a conocer en la segunda quincena de octubre, y los galardonados recibirán un reconocimiento oficial y un estímulo económico de 10 mil pesos. La convocatoria establece que las propuestas deberán haberse desarrollado íntegramente en San Luis Potosí y estar debidamente respaldadas con evidencias de su impacto, tales como informes, fotografías, publicaciones o reconocimientos.

