“Retratos del Alma”, exposición fotográfica

El próximo lunes 29 de septiembre a las 19:30 horas la Casa Museo Manuel José Othón abrirá sus puertas para la inauguración de la exposición fotográfica individual Retratos del Alma, de la fotógrafa potosina Nancy Leija Parra. La muestra forma parte del programa “Todos los lunes son de Palique”.

La autora, licenciada en Ciencias de la Comunicación y egresada en fotografía del Instituto Potosino de Bellas Artes, presenta por primera vez una exposición individual tras quince años de experiencia.

Su trabajo se ha desarrollado en el ámbito de la fotografía documental y de viaje, campos en los que ha consolidado un estilo personal enfocado en registrar la autenticidad de lo humano.

En 2017, Leija obtuvo el primer lugar en la Muestra Audiovisual de la Universidad Potosina, reconocimiento que marcó un punto importante en su trayectoria. Actualmente dirige Nalep Fotografía, empresa en la que desarrolla proyectos que combinan el registro de experiencias cotidianas con una mirada que busca capturar la esencia de cada sujeto y entorno.

La exposición reúne un conjunto de imágenes que, bajo el título “Retratos del Alma”, plantea una aproximación visual a las historias y emociones que se revelan a través de los rostros y paisajes retratados.

Su propuesta se enmarca en la influencia de figuras como Gabriel Figueroa y Steve McCurry, fotógrafos que han dejado una huella en su formación artística.

Con esta muestra se ofrece al público una propuesta que refleja la mirada personal de una creadora local en proceso de consolidación dentro del ámbito de la fotografía contemporánea.